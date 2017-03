’Kijk uit voor die zombies!’

Foto VR Arcade In de speelhal kom je in een totaal andere wereld terecht. In dit geval de duistere wereld van de zombies.

Kijk uit, achter je!, gilt een teamgenoot. Je draait je om en ziet twee gevaarlijk ogende zombies op je afkomen. Je aarzelt geen moment en haalt de trekker over. Zo, laat de volgende maar komen!

Door Roel van Leeuwen - 10-3-2017, 10:58 (Update 10-3-2017, 10:58)

De zombies duiken overal op in de VR Arcade in Amsterdam Noord. Met je medestrijders moet je ze te lijf gaan. Terwijl je je voortbeweegt in een ruimte die in werkelijkheid 200 vierkante meter groot is, maar met een VR-bril op veel groter lijkt.

VR staat voor virtual...