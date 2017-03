Vermiste (19) Sidney Lute bij Vreemdelingenlegioen?

Foto Politie Sidney Lute

LEIDEN - De vermiste Sidney Lute (19) uit Assendelft is mogelijk toegetreden tot het Franse Vreemdelingenlegioen.

Door Frans van den Berg - 9-3-2017, 5:00 (Update 9-3-2017, 5:00)

„Zo niet, dan blijven alleen scenario’s over waarbij hij om het leven is gekomen”, legt de Leidse advocaat Sébas Diekstra namens SOS Vermist uit. „Het scenario is dat hij vrijwillig in dienst zou zijn getreden bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Het scenario is geconstrueerd door zaakwaarnemer Werner Roef uit Frankrijk die in nauw contact staat met SOS Vermist. Bevestiging voor dit scenario is er nog niet. Roef heeft de Franse overheid meermalen tevergeefs aangeschreven om informatie los te krijgen”, weet Diekstra.

Het Vreemdelingenlegioen is volgens Diekstra geen vreemde optie. Lute is immers op 10 december 2016 vanuit Den Helder naar Colmar gegaan. Het laatste wat daarna van hem is gevonden, is een telefoonsignaal uit het naburige Straatsburg (Frankrijk). Sindsdien ontbreekt ieder spoor. „Maar Sidney wilde graag militair worden, hield van avontuur en bosrijke gebieden.”

Sidney woonde nog thuis en vertrok eind oktober voor een vakantie en werd voor het laatst in Den Oever en op het station in Den Helder gezien.