’Liegende rechter’ in zaak Chipshol verliest

anp Voormalig rechter Hans Westenberg bij de rechtbank.

DEN BOSCH - „Uiteraard ben ik verheugd, maar het is ook een zege voor Nederland”, reageert advocaat Hugo Smit op de door hem gewonnen rechtszaak tegen de ’liegende rechter’ Westenberg in de affaire rond Chipshol.

Door Frans van den Bergf.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl - 8-3-2017, 17:27 (Update 8-3-2017, 17:27)

De uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch is het voorlopig hoogtepunt in een al twaalf jaar slepende affaire. Een zaak die uniek is voor Nederland, omdat een rechter een advocaat voor de rechter sleept. Nadat die verliest, worden de rollen omgedraaid.

Alles draait om Chipshol. Dit bedrijf...