Kleine politieke partijen beter af in regionale krant

ANP Verkiezingsborden in Bloemendaal.

AMSTERDAM - Kleinere politieke partijen zijn het beste af met de regionale kranten. Op televisie is er hoofdzakelijk aandacht voor de PVV en VVD. Ook schrijven de regionale kranten over meer verschillende onderwerpen.

Door Frans van den Berg - 8-3-2017, 17:18 (Update 8-3-2017, 17:18)

Onderzoek van mediapolitiek.nl laat zien dat televisieprogramma’s graag strijd willen laten zien. Dus de strijd tussen PVV en VVD of de strijd op links tussen SP, GroenLinks en PvdA. Arjan Lubach liet zondag in programma zien hoe de media zich laten verleiden om steeds weer over peilingen te berichten. Het gevaar is dat kiezers dan een strategische keuze maken (voorkomen dat de PVV de grootste wordt) in plaats van een inhoudelijke keuze.

Dat dagelijks melden van de laatste peiling naar de peiling, past volgens mediapolitiek.nl bij het streven van journalisten om de verkiezingscampagne als strijd neer te zetten. Bij nieuws- en actualiteitenprogramma’s op de publieke omroep gaat het over een strijd op links, op rechts of de strijd om het premierschap. ,,Op online nieuwssites zien we dergelijk nieuws terug in bijna vier procent van het totale politieke nieuws, terwijl dit percentage in de papieren versies van de landelijke dagbladen iets lager ligt, 2,4 procent. De regionale dagbladen besteden aanzienlijk minder aandacht aan de strijd in de campagne: 1,2 procent’’, constateert projectleider Nel Ruigrok.

Die focus van de televisiezenders betekent dat Wilders en Rutte domineren. ,,Dat gaat gepaard met veel aandacht voor rechtse thema’s als veiligheid en justitie en Europa. Ook zonder enig optreden lijkt de publieke omroep Wilders hiermee meer in de kaart te spelen dan tegen te werken’’, concludeert Ruigrok.

Regionaal

In de regionale dagbladen zijn de andere lijsttrekkers zichtbaarder. Opvallend is tevens dat in de regionale dagbladen meer aandacht is voor Rutte dan voor Wilders. Maar ook PvdA, CDA en D66 scoren in de regionale dagbladen. Die andere keuze betekent ook dat in de regionale kranten over een breed palet van onderwerpen wordt geschreven. Op televisie draait het vooral om veiligheid en Europa, in de regionale kranten gaat het ook over immigratie, werkgelegenheid, pensioen, onderwijs en milieu.

In deze krant blijkt dat uit de portretten van regionale verkiesbare Kamerleden die wekelijks worden gemaakt, de dagelijkse serie De Stemming en de verslagen van lokale verkiezingsbijeenkomsten.

Mediapolitiek.nl voert het onderzoek uit in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek na de verrassende overwinningen voor Trump, de Brexit en de nee-stemmers van het Oekraïne referendum.