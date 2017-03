Loterijverlies laat beslag leggen op 122 miljoen Staatsloterij

HEERHUGOWAARD - Loterijverlies heeft voor bijna 122 miljoen beslag gelegd op tegoeden van de Staatsloterij. De kortgedingrechter in Den Haag heeft hier vorige week in het geheim toestemming voor gegeven. Het is nog onduidelijk wat het gevolg is voor de trekking van vrijdag.

Deurwaarders hebben beslag gelegd bij de financiële instellingen die zaken doen met de Staatsloterij, waaronder huisbankier ING.

Twee jaar geleden bepaalde de Hoge Raad dat de Staatsloterij deelnemers heeft misleid door in de periode 2000 en 2008 ook niet verkochte loten mee te laten doen in de trekkingen. Na dit arrest hebben onderhandelingen over een schadevergoeding tussen Loterijverlies - die de zaak aanhangig maakte - en de Staatsloterij niets opgeleverd.

Loterijverlies vertegenwoordigt ruim 194.000 gedupeerde loterijdeelnemers. De rechtbank in Den Haag bevestigt dat er voor een kleine 122 miljoen euro beslag mag worden gelegd voor de periode van dertig dagen. Een beslag dat maximaal drie keer mag worden herhaald.

