FNV wil meer vaste beveiligers Schiphol

SCHIPHOL - De vakbond FNV wil dat er meer beveiligers met vaste contracten komen op de luchthaven Schiphol. Nu is de werkdruk hoog, zijn er veel wisselingen en daardoor zou de onveiligheid toenemen.

Door Frans van den Berg - 7-3-2017, 9:56 (Update 7-3-2017, 9:56)

De vakbond presenteert woensdagmiddag op Schiphol de resultaten van een enquête onder de beveiligers. 345 beveiligers reageerden en daarvan geeft 71 procent aan dat het commerciële belang op de luchthaven zwaarder weegt dan het veiligheidsbelang. De helft van de respondenten voelt zichzelf onveiliger op het werk.

,,De concurrentie tussen de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zal alleen maar toenemen. Met alle gevolgen voor de kwaliteit, werkdruk en veiligheid’’, reageert FNV’er Leen van der List. ,,48 procent van de respondenten zegt dat er steeds minder collega’s met vaste contracten zijn. Dit betekent dat er veel wisseling van beveiligers is. Volgens 55 procent worden nieuwe werknemers onvoldoende opgeleid om hun werk als beveiliger goed uit te kunnen voeren. Bovendien wordt er voortdurend op personeel bezuinigd zegt 63 procent. Dit kan zo niet doorgaan: er zijn juist voldoende, ervaren vakmensen nodig om de kwaliteit en veiligheid te garanderen.’’

Statijd

Een ander belangrijk aspect van onzekere contracten is dat werknemers met zo’n contract minder snel van zich laten horen. Zo zullen ze minder snel overwerk weigeren, zich minder snel ziek melden en minder vaak een overschrijding van de statijd melden.

De controle van passagiers, bagage en doorgangsposten heeft Schiphol uitbesteed aan beveiligingsbedrijven. Die konden intekenen op de contracten. Bovendien wordt van hen steeds gevraagd om flexibel in te spelen op de pieken op een dag en in het seizoen. In de meivakantie en de zomer worden nu al lange rijen voor de controles verwacht.

Campagne

Overigens is de kritiek van de vakbond en de beveiligers niet nieuw. Al eerder is daar aandacht voor gevraagd. Bovendien past de enquête in een campagne die de FNV momenteel voert voor meer vaste banen. Met name ook op Schiphol zijn steeds meer flexwerkers. Onlangs was ook al bij KLM en bij afhandelaars gepleit voor meer mensen in vaste dienst.