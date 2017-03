Bewoners Schiphol komen met stemadvies

SCHIPHOL - De bewonersdelegatie in het Schipholoverleg heeft een stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen afgegeven. De PVV wordt afgeraden en GroenLinks aanbevolen.

Door Frans van den Berg - 6-3-2017, 10:38 (Update 6-3-2017, 10:38)

De bewoners hadden al eerder een overzicht gemaakt van wat iedere politieke partij had te melden over de groei van de luchthaven en de overlast voor bewoners. Van partijen die weinig tot niets in het programma hadden staan over Schiphol, is het standpunt opgesteld naar aanleiding van debatten in de Tweede Kamer.

Dat is nu omgezet in een schema. In rood staan de partijen die zeggen dat groeien noodzakelijk is. Het meest rood is de PVV, die de stelling zou aanhangen van ’niet zeuren’. Ook de VVD en 50plus staan in dit rijtje.

De tweede categorie is ’mag na 2020 groeien onder voorwaarden’. In het Aldersakkoord is immers ook afgesproken dat de luchtvaart na 2020 mag groeien wanneer de overlast afneemt. CDA, PvdA en D66 hangen dat standpunt ook aan.

Maar de bewonersdelegatie zet nadrukkelijk in op de categorie ’mag niet verder groeien’. In dat geval blijft de grens van 500.000 vluchten tot in de verre toekomst staan. Volgens de bewoners willen de SGP, SP, ChristenUnie, PvdD en GroenLinks dat Schiphol niet verder mag groeien, waarbij GroenLinks in het overzicht als het meest groen is gekleurd.