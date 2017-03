Bijeenkomst GeenPeil Alkmaar

ANP/Robin Utrecht Jan Dijkgraaf

ALKMAAR - ’Begint de toekomst van Nederland in Alkmaar?’ Zo heet het evenement dat GeenPeil maandagavond houdt in de Stadskantine in het Ringersgebouw in Alkmaar.

Door Van onze verslaggever - 6-3-2017, 10:07 (Update 6-3-2017, 10:18)

Tijdens de bijeenkomst zal lijsttrekker Jan Dijkgraaf praten over GeenPeil en over democratische vernieuwing.

Alkmaarder Geert-Johan Riemer (nummer acht op de lijst) weet alles over de techniek die GeenPeil na de verkiezingen wil inzetten. Het 25-jarige hoofd IT van GeenPeil bouwt het online platform waarmee leden directe invloed kunnen uitoefenen op de Kamerleden van GeenPeil.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst zelf begint om 20 uur. Er is tijd voor vragen.