Hoogspanningsmast is ook industrieel monument

foto chris pennarts Het spannen van de draden nabij Beverwijk. Bekijk Fotoserie

Breipennen in het landschap zijn het, de nieuwe hoogspanningsmasten die Tennet heeft neergezet tussen Beverwijk en Bleiswijk. Om te voorkomen dat op termijn alle vakwerk-masten zijn verdwenen, moet een overbodig geworden hoekmast bij Oostzaan tot industrieel monument worden verheven.

Door Frans van den Berg - 6-3-2017, 10:04 (Update 6-3-2017, 10:24)

Dat willen liefhebbers van deze masten. Ongeveer 240 mensen zijn aangesloten bij de website HoogspanningsNet. Geen freaks, maar mensen met een zwak voor de grote stalen vakwerk bouwwerken in de velden en alles rond de wereld van elektriciteit.

Veel leden gruwen dan ook van de nieuwe generatie masten. Dat zijn witte pilaren die in duo’s om de 350 tot 400 meter in het landschap staan.

foto hoogspanningsnet.com De mast nabij het Coenplein die behouden moet blijven.

Horizonvervuilend

Volgens netbeheerder Tennet is het minder horizonvervuilend en is het elektromagnetisch veld kleiner. De nieuwe 380 kV-verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk krijgt deze nieuwe palen. In heel Nederland staan al 141 wintrack-masten en op de lijn in de Randstad moeten er nog 99 worden geplaatst.

„Op mij komen ze over als eenvoudige, plompe en materiaalverslindende bouwwerken. Maar ieder heeft daar zijn eigen kijk op deze materie. Er zijn ook liefhebbers van het nieuwe type”, benadrukt Frank Arnold. Een ander lid, Hans Nienhuis, stelt dat de masten er van een afstand uitzien als een rij breinaalden met een soort spinrag ertussen. De Leiderdorpse politiek gruwde op voorhand van de masten, die het open landschap (waar de hsl in een tunnels moest) zouden verpesten.

Rood-wit

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft een stevig robbertje gevochten met Tennet over rood-witte palen in de nabijheid van Schiphol. Dat moest vanwege de vliegveiligheid, maar de rood-witte palen vervuilen het landschap.

Uiteindelijk is alleen de bovenste helft rood-wit geschilderd en slechts aan de Schipholzijde. Overigens zit er ook een rood navigatielicht op en komen om de dertig meter rood-witte bollen in de bliksemdraden bovenin. Bij vakwerk masten had dat overigens ook gemoeten. In 2007 vloog nog een Apache-legerhelikopter bij de Waal tegen de hoogspanningsdraden.

Ondanks de tegenstand, blijft netbeheerder Tennet lyrisch over de masten. Een tweede versie van deze Wintrackmasten wordt de komende jaren geplaatst bij nieuwe tracés naar de Eemshaven en Borssele. „Het is jammer dat ze vasthouden aan dit ontwerp, want in Duitsland en België is juist gekozen voor nieuwe slankere vakwerk masten”, weet Arnold.

Monument

Het is niet zo dat alle bestaande vakwerk masten worden vervangen door de breipennen. Alleen bij nieuwe projecten of opwaardering van bestaande lijnen wordt hierover gekozen. Voorlopig staan de kleine Eiffeltorens nog door het hele land. Maar ja, eens zullen ze verdwijnen. Daarom is een actie gestart om Mast 7 bij Oostzaan als industrieel monument te behouden.

„Die is door aanpassingen in het net overbodig geworden. Een mooie hoekmast van het type Donau, het vakwerktype dat tientallen jaren in Nederland is geplaatst. De mast is goed zichtbaar vanaf de snelweg bij het Coentunnelplein en staat niemand in de weg. Hang er desnoods reclame voor Tennet in”, stelt de club voor.

Tennet laat weten tegen dat plan te zijn. ,,Vooral vanwege de veiligheid. Voor mensen zou het laagdrempeliger worden om in de mast te klimmen omdat er geen spanning meer op staat. Ook krijgen we te maken met onderhoudskosten.’’

Maar de leden vechten door en hopen op medestanders. ,,Je kan simpelweg aan de voet van de mast een hek plaatsen en een verbodsbordje. Bovendien staat de mast in een gebied waar helemaal geen woningen zijn.’’