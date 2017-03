Energiemeters geven tot zes keer te hoog verbruik aan

AMSTERDAM - Bepaalde elektronische energiemeters kunnen een tot bijna zes keer te hoog verbruik aangeven. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente en de Hogeschool van Amsterdam.

Door Van onze verslaggever - 5-3-2017, 10:56 (Update 5-3-2017, 10:56)

Hoogleraar Frans Leferink (UT) schat in dat in meterkasten van zeker 750.000 huishoudens een meter is geïnstalleerd die potentieel foute meterstanden kan weergeven.

Steeds meer klassieke kilowattuurmeters worden vervangen door elektronische varianten, waaronder de ’slimme meter’. De overheid wil dat in 2020 in elk huishouden zo’n slimme meter is geïnstalleerd.

In het onderzoek werden negen verschillende...