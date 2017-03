Reactor Petten stort zich op tekort jodium-125

PETTEN - De onderzoeksreactor in Petten gaat het radioactieve jodium-125 produceren. Dat laat een woordvoerster van NRG – de exploitant van de reactor – weten. Er is wereldwijd een tekort aan het het isotoop dat gebruikt wordt voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker.

Door Roel van Leeuwen - 4-3-2017, 15:58 (Update 4-3-2017, 15:58)

Dit weekend werd bekend dat een kleine groep patiënten in Nederland de komende weken niet behandeld kan worden voor prostaatkanker. Dit is het gevolg van het feit dat een reactor in Kazachstan – één van de drie reactoren...