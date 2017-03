O’G3NE laat Songfestivallied voor het eerst horen [video]

ANP Kippa 2017-03-03 12:51:11 AMSTERDAM - OG3NE presenteert nummer waarmee zij Nederland gaan vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. ANP KIPPA SANDER KONING

Al voor de presentatie van hun lied was het enthousiasme over de bijdrage van O’G3NE (spreek uit: O-djien) aan het songfestival groot, tot nota bene de bookmakers aan toe. Daags erna lijkt de verrukking alleen maar te zijn toegenomen.

Door Robbert Minkhorst - 3-3-2017, 19:05 (Update 3-3-2017, 19:05)

Vrijdag zongen de Brabantse zusjes Lisa, Amy en Shelley Vol voor het eerst ’Lights and shadows’. Vooraf aangekondigd als een ’driestemmige powerballad’, en uiteindelijk een ode aan hun ernstig zieke moeder. Het is geschreven door hun vader en de vriend van Shelley.

Opvallend genoeg had songfestivalkenner Cornald Maas al in oktober vorig jaar O’G3ENE aangeraden precies dat te doen wat ze doen. Toen was net bekend geworden dat de oud-winnaars van ’The Voice’ (2014) de Nederlandse inzending zouden zijn voor het Eurovisie Songfestival. Ja, ’ga vooral je eigen gang’, adviseerde Maas in Avrotros’ Muziekcafé op Radio 2, maar intussen wilde hij wel dat de meiden een heel persoonlijk nummer zouden brengen. „Als je kijkt naar de afgelopen jaren, zie je dat liedjes hebben gewonnen met een verhaal dat duidelijk is verweven met de levens van de zangers en zangeressen. En ik weet dat jullie die verhalen ook hebben.”

Hij geloofde ook meteen in de potentie van het drietal. „Jullie vocalen zijn fantastisch”, zei Maas. En hij was niet de enige. Frans Bauer twitterde bijvoorbeeld nog op diezelfde dag in oktober: „Let op volgend jaar komt het Songfestival naar Nederland!!!”

En inderdaad, nog voor Lisa, Amy en Shelley één noot hadden gezongen, tipten Engelse bookmakers al een hoge notering voor de drie. Op websites als oddschecker.com kunnen mensen geld inzetten op welke plek zij denken dat een land eindigt bij het liedjesfeest. Nederland stond gisteren op plek negen. Italië, Zweden en Rusland voerden de voorlopige ranglijst aan.

Omroep Avrotros, dat ook de uitzendrechten heeft voor het Eurovisie Songfestival, koos voor de A’DAM Toren om het nummer gisteren aan de pers te presenteren. Maar de rest van Nederland kon live op Facebook en Youtube meekijken. ’s Avonds zongen Lisa, Amy en Shelly ’Lights and shadows’ ook bij Humberto Tan in RTL Late Night. Avrotros noemt het een ’prachtig harmonieus’ lied.

Ook veel reacties daarna waren lovend. „Elke seconde van het liedje komt binnen”, zegt de songfestivalspecialist Richard van de Crommert van de Telegraaf in zijn eigen krant. „Ik voel het nog nadreunen in mijn buik. Het is misschien geen radiohit, maar is uitermate geschikt voor het liedjesevenement in mei. ’Lights and Shadows’ houdt je drie minuten bij de les.”

Er kwamen later meer loftuitingen, in elk geval van (zelfverklaarde) kenners. Zanger Jan Smit, die straks met Cornald Maas het commentaar mag doen bij het songfestival, vindt het nummer ’uitermate geschikt’ voor het Eurovisiesongfestival. „Wat zij laten zien, is wat mij betreft uniek in de wereld.”

De moeder van de drie zusjes is al een aantal jaren ernstig ziek. „Iedereen kent wel iemand in de buurt die ziek is en die weet hoe je leven ineens op zijn kop kan staan”, zei Lisa gisteren. „Dit liedje gaat over de mooie dingen, ’Lights’, en ook over de Shadows in het leven.”

Hoop

De eerste woorden van het lied zijn cry no more (huil niet meer). Vader en tekstschrijver Rick Vol zei gisteren: „Ik heb samen met Rory (gitarist en de vriend van Shelley, RM) geprobeerd het onzekere en onstabiele leven dat een patiënt en familie leiden, weer te geven en het te bestrijden met positiviteit en hoop. Het lied moet kracht geven.”

„Papa kwam met het refrein en de coupletten. Daar zijn we op doorgegaan. Toen was het lied er ineens. We zijn met ons allen bij mama op bed gaan zitten en hebben het voor haar gezongen. Dat was een prachtig moment”, liet Amy her en der optekenen. De impact op hun moeder is groot. „Ze begint gelijk te stralen als ze het nummer hoort”, aldus Amy.

En in koor: „Wij gaan er alles aan doen om Nederland trots te maken en de titel naar ons land te halen. Ook willen we een lach van trots op het gezicht van onze moeder toveren. Een dankbetuiging voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en nog steeds betekent.”

Al in 2007 op songfestival

Lisa, Amy en Shelley Vol wonnen in 2014 het vijfde seizoen van ’The Voice of Holland’, toen nog onder hun eigen naam. De naam O’G3NE staat volgens hun website voor ’O-GENE’, oftewel de O’ bloedgroep van hun moeder en de meisjes als de nakomelingen, de genen, die hen verbindt.

De Brabantse zusjes deden al eerder mee aan een songfestival. In 2007 wonnen ze met het zelfgeschreven ’Adem in, adem uit’ de Nederlandse voorronde van het Junior Eurovisiesongfestival. Uiteindelijk werden ze in Rotterdam toen 36ste.