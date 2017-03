Alleen VVD wil meer asfalt tegen files

OOSTZAAN - Alleen de VVD wil de files bestrijden met meer asfalt. Andere politieke partijen zien meer in oplossingen als rekeningrijden of meer openbaar vervoer.

Door Frans van den Berg - 3-3-2017, 18:29 (Update 3-3-2017, 18:29)

Dat bleek vrijdagmiddag tijdens een verkiezingsdebat van EvoFenedex, de organisatie voor handel en logistiek. Het debat werd gevoerd in een hotel in Oostzaan, pal langs de snelweg, waar het verkeer aan de eind van de middag weer vaststond. Dat is vervelend voor werknemers, maar zeker ook voor vervoerders.

Barbara Visser, Kamerlid van de VVD, benadrukte dat meer asfalt de enige oplossing. Dat is de laatste jaren ook al gelukt. Alle andere partijen gaven aan dat uit rapporten juist blijkt dat de files weer gaan toenemen de komende jaren. „Rekeningrijden is de oplossing”, meent kandidaat PvdA-Kamerlid Mirthe Biemans. „Dan ontstaat er meer ruimte op de weg. Natuurlijk moeten ondernemers ook betalen, maar hun vrachtwagen kan wel doorrijden en tijd is ook geld.”

Volgens Visser is dat onzin: „Ik ken niemand die voor zijn lol in de file staat.” GroenLinkser Huib van Essen meent dat binnensteden steeds drukker en voller worden en dat beter openbaar vervoer en fietsgebruik daar de enige oplossing is. Randstadrail is al een succes tussen Den Haag en Rotterdam. Dergelijke lightrailprojecten moeten er op meer trajecten komen.

ChristenUnie en SP zien ook niets in meer asfalt. Mahir Alkaya (SP): „Je moet meer goederen over het spoor en via de binnenvaart vervoeren. Wij trekken 400 miljoen uit voor de binnenvaart. Dat geeft ruimte op de weg en is ook duurzamer.” VVD en de andere partijen bleven tegenover elkaar staan.

Schiphol

In het debat over Schiphol stond de VVD niet alleen. Ook de PvdA denkt dat door steeds stillere en schonere vliegtuigen er ruimte ontstaat voor meer vluchten. GroenLinks, SP en ChristenUnie denken dat er in de omgeving echter geen draagvlak is voor meer vluchten. De overlast is daarvoor te groot. Meer gebruik van het spoor en van regionale luchthavens, stelden zij voor.

Een van de ondernemers merkte op dat er dan misschien weinig draagvlak is, maar dat Schiphol wel van nationaal belang is. Visser voegde daar aan toe dat het overleg rond Schiphol al een jaar stil ligt. „Niemand durft een besluit te nemen. Dat is een taak voor het nieuwe kabinet.”