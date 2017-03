’Zorg is goed, maar er zijn te veel zakkenvullers’

Foto Rien Floris Dieuwke Dol en Peter de Graaf aan de koffietafel in het Waterlandziekenhuis.

PURMEREND - Ook al loop je als een vorst een ruime heldere hal in over een tapijt dat bestaat uit historische kaarten; je wilt hier niet zijn. Het Waterlandziekenhuis in Purmerend is een plek zoals ieder ziekenhuis. Dat mijd je liever.

Door Rien Floris - 3-3-2017, 14:01 (Update 3-3-2017, 14:30)

Maar soms moet je, zoals Geertje Sier uit Volendam die een plekje op haar long heeft. Al vijftig jaar in lief en leed een setje met Albert. Albert zegt het maar eens in het Volendams: ,,We doen nu puur bedakke.’’ Ofwel:...