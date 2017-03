Strenge controles Eurostar op stations Amsterdam, Schiphol en Rotterdam

AFP In Parijs gaan passagiers voor de Eurostar al door de paspoortcontrole.

AMSTERDAM - Op de treinstations Amsterdam, Schiphol en Rotterdam zullen passagiers voor de Eurostar naar Londen al hun paspoort moeten tonen en bagage laten controleren.

Door Frans van den Berg - 3-3-2017, 9:25 (Update 3-3-2017, 9:27)

Dat is de inzet van NS International en Eurostar. Door de controles al in Nederland uit te voeren, wordt voorkomen dat passagiers in Brussel de trein uit moeten voor de controles. De reis zou zo sneller kunnen verlopen.

Na jaren van vertraging, onder andere door te late levering van de nieuwe treinstellen, gaat de Eurostar vanaf 10 december twee keer per dag van Amsterdam naar Londen. In ruim vier uur wordt die afstand afgelegd en op de terugweg is dat een kwartier korter. Daarmee wordt de hogesnelheidstrein een serieuze concurrent voor het vliegtuig. Een vlucht van Schiphol naar Londen mag dan nog geen uur duren, daar komen nog enkele uren bij voor de controles op Schiphol, het uitstappen in Londen en het vervoer naar de binnenstad. De trein komt meteen in het hart van de stad.

Brussel

Nu kan dat ook enkele keren per dag, maar dan moeten reizigers in Brussel overstappen van de Thalys op de Eurostar. Die trein vertrekt in Brussel vanaf een afgescheiden deel van het station vanwege de paspoort- en bagagecontroles. In eerste instantie was het idee dat passagiers van de Eurostar uit Nederland dan in Brussel de trein uit moeten voor de controles en een veiligheidsinspectie van de trein.

,,Dat proberen we nu in Nederland uit te voeren, zodat de passagiers in de trein kunnen blijven zitten. Paspoortcontrole is nodig omdat je naar een niet-Schengenland reist en bij alle treinen die door de Kanaaltunnel rijden, is het verplicht dat de passagiers en de bagage worden gecontroleerd op explosieven. Er wordt nu gekeken of en hoe we dat kunnen organiseren op de stations Amsterdam, Schiphol en Rotterdam’’, laat woordvoerder Ton Boon van NS International weten. Voor de Thalys, die naar Parijs rijdt, staan dergelijke veiligheidsmaatregelen niet op de rol.

Ruimtegebrek

Op Amsterdam CS kan het laatste perron (met één spoor) daarvoor worden ingericht en ook op Rotterdam is daarvoor plek. Schiphol is wel een probleem. Daar zijn maar drie perrons met aan weerszijden sporen die continu worden gebruikt. Schiphol overslaan is vooralsnog geen optie. Misschien dat passagiers daar niet voor Londen kunnen instappen, maar alleen voor Brussel. Het is namelijk de bedoeling de trein in twee blokken in te delen: Londen en Brussel. De tussendeur blijft dan dicht. Op Brussel moet iedereen dan uit het Brusseldeel dat daarna wordt doorzocht. Daarna stappen daar al gecontroleerde passagiers in voor Londen.

De nieuwe treinstellen van de Eurostar bieden plaats aan maar liefst 900 passagiers en zijn 400 meter lang. Eurostar en fabrikant Eurostar hebben in april testritten uitgevoerd in Nederland. De trein en vooral het veiligheidssysteem moeten door vier landen worden goedgekeurd voordat de treinen in december gaan rijden.