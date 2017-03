Economie metropoolregio op volle toeren

ANP Meer files door het aantrekken van de economie.

AMSTERDAM - De economie in de metropoolregio Amsterdam draait op volle toeren. Het tempo ligt beduidend hoger dan dat van Nederland als geheel. Ook de werkloosheid daalt verder.

Door Frans van den Berg - 2-3-2017, 16:48 (Update 2-3-2017, 16:48)

Die mooie cijfers werden donderdagmiddag gepresenteerd in Eye in Amsterdam. De hoofdstad is de kern van het gebied, maar tot de metropoolregio behoren ook de IJmond, Zaanstreek, Waterland, Gooi- en Vechtstreek, Haarlemmermeer en Haarlem. Samen goed voor bijna 2,5 miljoen inwoners en dit aantal blijft groeien. Ook die groei is sneller dan in de rest van Nederland.

Steeds meer mensen trekken naar deze regio, met als gevolg dat de huizenprijzen zo hoog worden dat een huishouden met een inkomen van 2,5 keer modaal er geen hypotheek voor kan krijgen. De onderzoekers waarschuwen dat door de lage rente, de beperkte nieuwbouw en de grote vraag, nieuwe zeepbellen op de regionale woningmarkt kunnen ontstaan.

Zeepbel

Dat zoveel mensen hier willen wonen, komt niet alleen door alle voorzieningen op het gebied van uitgaan en onderwijs, maar ook door de economie. Die groeide het afgelopen jaar met 2,6 procent en naar verwachting dit jaar met 2,5 procent. Mede daardoor daalt de werkloosheid verder van 8,0 procent in 2015 naar 5,9 procent dit jaar. Feit is wel dat het vaak flexibele banen en deeltijdbanen in ondersteunende (diensten)sectoren zijn en geen vaste banen.

Sinds de bankencrisis is niet langer de financiële sector een van de belangrijkste groeimotoren. Groothandel en zakelijke dienstverlening zijn nu de motoren. De recessie is mede opgevangen door de vele startende bedrijven. Meer binnenlandse consumptie en aantrekkende investeringen hebben tot gevolg dat de economie minder afhankelijk is van het buitenland. Dat komt goed uit, want de onzekerheid over dat buitenland is groot. Zo staat de wereldhandel onder druk door opkomend protectionisme en zorgen over de eurozone.

Bouw in lift

Dat de bouwsector weer in de lift zit, merken ze vooral in de gebieden Zaanstreek en Waterland. Daar wordt niet alleen weer gebouwd, daar zitten ook relatief veel bouwbedrijven die nu weer in heel Nederland aan de bak moeten. Het is een mooie opsteker voor een gebied waar de industrie enkele jaren zware klappen heeft gevoeld. De economie groeit weer, maar de meeste banen zijn in deeltijd en dan vooral in Amsterdam en op Schiphol. Ook melden zich nu weer inwoners op de arbeidsmarkt die eerder geen kansen zagen. Mede hierdoor daalt de werkloosheid gering en zit die komend jaar op 6,4 procent en dat is boven het gemiddelde van de metropoolregio.

Wat dat betreft heeft de IJmond, samen met Haarlem, juist de laagste werkloosheid van de regio. Dat terwijl Tata toch ook enkele moeilijke jaren heeft gehad. Veel IJmonders werken in Haarlem en Amsterdam. Vanwege de onzekerheid over de internationale handel, wordt gerekend op een geringe economische groei.