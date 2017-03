’Stuur ons alstublieft niet terug naar Syrië’

Holland Media Combinatie/Leonie Groen Khalel Bradee (midden) en Mohammed Alkattan (r).

DEN HELDER - Doodsbang zijn ze dat ze dat ze terug gestuurd worden naar Syrië, de statushouders die Nederlandse les krijgen in ’t Wijkhuis in de wijk Nieuw Den Helder waar 104 nationaliteiten wonen. De vluchtelingen vinden Nederlanders aardig en gastvrij. Maar ze vrezen de politieke ontwikkelingen. We spreken hen aan een tafel in ’t Wijkhuis in Den Helder.

Door Leonie Groen - 2-3-2017, 23:30 (Update 2-3-2017, 23:30)

Het zit Khalel Bradee (28) en Mohammed Alkattan (24) erg hoog. Het ’terug-gestuurd-worden’ houdt ook hun medeleerlingen dagelijks bezig. Het is ’s ochtends...