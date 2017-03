Barbara Visser (VVD): ’We zijn sterker dan we denken’

Als je onder het communisme hebt geleefd, omarm je het liberalisme des te meer. Barbara Visser (39) maakte het niet zelf mee, maar erfde de liefde voor vrijheid van haar familie. Op 3-jarige leeftijd verhuisde ze samen met haar Kroatische moeder van Šibenik naar haar vader in Zaandam.

Verkiesbare plaats

In 2010 werd ze er wethouder, twee jaar later debuteerde ze in de Tweede Kamer. Eerst als woordvoerder Woningmarkt, maar inmiddels maakt ze naam op het terrein van verkeer en vervoer, als voorvechter van keuzevrijheid voor de automobilist. Die moet zelf kunnen kiezen of hij bijvoorbeeld een elektrische auto wil, of de trein pakt. Dat doet ze niet alleen maar om de belangen van autobezitters te verdedigen, zoals haar criticasters weleens beweren. „Ik heb er een hekel aan als de overheid vertelt wat ik moet doen”, legt ze uit. Vrijheid heeft dan ook een hele concrete betekenis voor Barbara Visser.

Historie

Ze houdt van de Zaanstreek. Van de dorpscultuur, waar iedereen elkaar kent. Van de mentaliteit: eigenwijs en niet teveel kletsen, maar doen. Van de rijke geschiedenis. „Je moet het soms even uitleggen aan mensen, maar als je de verhalen achter de streek kent word je er vanzelf verliefd op”, vertelt ze in café Wonder’s aan de Dam in Zaandam. „Die historie maakt Zaanstad echt uniek.”

Verhalen zijn er genoeg. Ze wijst door het raam naar het standbeeld van de Russische tsaar Peter, op de Dam, die in Zaandam het vak van scheepstimmerman leerde. Op de Wilhelminabrug, even verderop, liggen nog bloemen en kransen ter nagedachtenis aan de Februaristaking in 1941. Langs De Zaan stonden de eerste molens, die van de Zaanstreek een industrieel gebied maakten. En ook een ’rood’ gebied, waar de arbeidersbeweging sterk vertegenwoordigd was.

In dat ’rode’ bolwerk behoorden de Vissers tot de liberalen, thuis werd al op de VVD gestemd. Daarmee waren ze in de minderheid, maar ook weer eigenwijs op z’n Zaans. „Mijn vader vond heel sterk dat werken moest lonen. Hij stond iedere dag op om naar zijn werk te gaan, maar zag om zich heen mensen die dat niet deden. Dat vond hij niet goed”, vertelt Visser.

Streng-christelijk

Haar ouders stuurden haar naar een streng-christelijke school, meer vanwege het strakke regime dan uit geloofsovertuiging. Dat de leraren er stevig de wind onder zouden hebben, vond vader Visser een prettig idee. Er moest immers gewerkt worden. „Dat strenge paste eigenlijk wel goed bij mij. Als je je werk af had kreeg je de vrijheid om zelf te kiezen wat je ging doen. Sommige klasgenoten vonden die manier juist vreselijk, maar bij mij werkte het.”

Respect voor anderen, noemt ze de belangrijkste les die ze daar leerde. „Het ging veel over de Bijbel, maar het werd wel vertaald naar het hier en nu. Ik zie daarom wel raakvlakken tussen christelijke politiek en het liberalisme. Het gaat allebei om vrijheid én verantwoordelijkheid, dat vind ik belangrijk.”

De belangstelling voor geschiedenis en politiek zat er al vroeg in bij de Zaanse politica. „Ik had les van meester De Jager. Iedere dag besprak hij het nieuws aan de hand van een Bijbelverhaal. Bijvoorbeeld de val van de Berlijnse muur of de vrijlating van Nelson Mandela. Wij hadden dan altijd discussies met elkaar, terwijl de rest van de klas ons dan aankeek met een blik van: waar gaat dit over? Ik wilde als klein meisje al altijd het Journaal zien, ik vond dat interessant.”

Ook haar Kroatische wortels vormden Vissers’ blik op de wereld. Ieder jaar ging ze terug, om de vakantie met familie door te brengen. Opa van moederskant had nog in de Limburgse mijnen gewerkt, als gastarbeider. „Hij heeft hier heel hard gewerkt, geld verdiend en is daarna teruggegaan om in Kroatië iets op te bouwen als wijnboer. Voor Kroatische begrippen hadden mijn opa en oma het goed”, vertelt ze. Al kon de communistische overheid het hen lastig maken.

Oorlog

Een van de reizen naar Kroatië zal Visser nooit vergeten. In 1991 breekt er oorlog uit, als Kroatië de onafhankelijkheid uitroept. Ze is dan bijna 15 jaar. „We konden het land niet meer uit. We waren op weg naar Zagreb, waar een tante woonde, maar we stonden vast op een berg. In de lucht zagen we helikopters, maar wij stonden stil en er gebeurde maar niks. Totdat er een auto met een Nederlands kenteken uit tegengestelde richting kwam en tegen ons zei: ’jullie moeten hier weg, er wordt geschoten beneden’. We zijn snel omgedraaid, maar alle grote wegen waren geblokkeerd. Er lagen grote stenen op de weg. Langs kleine weggetjes zijn we in dorpen uitgekomen - god mag weten waar, in the middle of nowhere - waar mannen stonden met geweren. Die zeiden tegen ons: we gaan jullie ustaše, Kroaten, allemaal vermoorden. Ik heb een streekaccent, als ik Kroatisch spreek hoor je direct waar ik vandaan kom, . Mijn moeder zei dus tegen m’n vader en mij: wat er ook gebeurd, jullie houden je mond, je gaat met niemand in discussie. Ons enige doel is: wegkomen.”

Dat lukte, maar de spanning van oorlog was daarmee niet voorbij. Haar Kroatische familie moest vluchten voor het geweld. Vissers’ grootouders raakten alles kwijt, waar ze zo hard voor gewerkt hadden. „Toen de oorlog uitbrak was mijn opa bijna 63. Hij was zich dus aan het voorbereiden op zijn pensioen, maar juist op dat moment verloren ze alles. Ze hadden een tweede huisje, waardoor ze niet naar een vluchtelingenkamp hoefden. Toch voelden ze zich opgesloten in dat tweede huis. Ik heb mijn grootouders nooit zo ongelukkig gezien als toen. Toen Kroatië bevrijd werd en ze terug gingen naar hun eigenlijke huis bleek dat compleet afgebrand. Alles was weg, ze hadden niets meer.”

Die geschiedenis raakt Visser nog steeds. Het verhaal is verdrietig, maar het leerde haar ook iets positiefs: dat mensen in staat zijn hun lot in eigen hand te nemen. Ze schiet vol als ze vertelt hoe haar opa, inmiddels 68, ’gewoon’ weer aan de slag ging, als wijnboer. „Hij heeft gewoon alles weer opgebouwd. Zelfs op die leeftijd. Dat vind ik zo bijzonder, zo sterk. We zijn als mensen veel sterker dan we denken. Ik ben heel erg trots op mijn opa en oma.”

De huidige vluchtelingenproblematiek wordt wel eens vergeleken met de asielstromen van destijds. Haar familiegeschiedenis indachtig kan Visser zich levendig voorstellen hoe het moet zijn om op zoek te zijn naar veiligheid. Maar juist dat maakt haar ook kritisch. „Als je op nu zoek bent naar veiligheid, ben je blij dat je in Spanje aankomt, of Griekenland. Waarom maak je dan toch de reis naar Calais en naar Engeland? Omdat je daar bepaalde voorzieningen krijgt. Ik vind ook: vluchtelingen moet je opvangen, maar een ongecontroleerde stroom oproepen, zoals Merkel gedaan heeft, dat kan niet.”

Pessimisme

De huidige verkiezingscampagne kenmerkt zich door een mineurstemming over de staat van het land. Ten onrechte, als je het Visser vraagt. Kijkend naar Kroatië waardeert ze Nederland des te meer. „Deze periode hebben we het land op orde gebracht. De komende vier jaar gaan we aan de slag om Nederland op een positieve manier vooruit te brengen. Daar heb ik heel veel zin in. Want ik heb gezien hoe het kan: je kan alles kwijt zijn, maar je kunt ook weer opbouwen. Er heerst soms een gevoel van pessimisme. Het idee dat onze kinderen het niet beter krijgen dan wij. I will proof you wrong.”