’Je komt in de gevarenzone als je de defensie laat versloffen’

Foto Rien Floris Adriaan van Hemert en Jan en Marion Bakker bij de ’speeltank’ uit de Tweede Wereldoorlog.

SOEST - Is het hier oorlog? Nee, hier huppelen kinderen rond een speeltank en tussen kanonnen. Welkom in het Nationaal Militair Museum in Soest. Dé plek om eens over defensieuitgaven te praten.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 15:15 (Update 1-3-2017, 15:16)

Adriaan van Hemert banjert rond in een Chinees kostuum. Allemaal ter ere van de expositie over Genghis Khan, wereldveroveraar te paard. ,,Ja natuurlijk moeten de defensie-uitgaven omhoog. En Trump heeft gelijk als hij dat aan ons vraagt. Dat deed Obama ook al hoor. Je moet wat voor je veiligheid over hebben. De geschiedenis laat zien dat je in de gevarenzone komt als je het laat versloffen. Dat gebeurde in het rampjaar 1672 en ook in de jaren dertig.’’

Een Europees leger hoeft van hem niet. ,,Wel samenwerken, maar ik ben patriot.’’ Herinvoering van de (opgeschorte) dienstplicht. Dat lijkt Adriaan een goed plan. ,,Dat is een goede zaak voor de vorming van jongens en meisjes. Leren samenwerken. Niet alleen maar ikke-ikke-ikke. Dan word je afgeschoten.’’

Drie maal legergroen loopt tussen de tanks Jongens in opleiding voor logistiek bij defensie. Twee mogen nog niet stemmen en nummer drie van 19 jaar, doet het niet. Geen vertrouwen in de politiek. Wat ze wel raar vinden: ,,Dat defensie wordt kapotbezuinigd.’’ Dienstplicht lijkt ze goed, maar dan alleen voor mensen die een hart hebben voor defensie.

Dat hebben Jan en Marion Bakker uit Zeist een beetje. ,,Je treft hier twee trouwe SGP-stemmers dus wij denken wel dat er meer geld naar defensie moet. Ik heb net naar Peter van Uhm geluisterd (Generaal buiten dienst) die zegt dat we juist veel aan defensie moeten doen omdat we vrede willen’’, zegt Marion. Jan: ,,Oorlog is altijd verschrikkelijk en het is niet terug te draaien. Het geweld is de afgelopen vijfhonderd jaar afgenomen door samenwerking. Maar het is toch belachelijk dat we tanks uit Duitsland moeten leasen...’’

Een (maatschappelijke) dienstplicht invoeren lijkt ze wel wat. ,,Ja, dat je leert om weer eens wat voor elkaar over te hebben. Maar dan hoeven ze van mij niet allemaal in het leger, dat kun je in verzorgingshuizen en ziekenhuizen ook leren.’’

Het meest vredige tafereel in het museum is Antoinette Kerkman die haar jongste de fles geeft. De oudste is gek op tanks en vliegtuigen dus daarom is ze hier met haar man Pieter Sipkes. ,,Meer geld naar defensie? Ja. Ik denk dat we wel met een serieus antwoord moeten kunnen komen als de vlam in de pan slaat’’, zegt ze. Dan is een soldaat die pief-paf-poef roept, geen antwoord. Een Europees leger wordt niet enthousiast ontvangen ,,Samenwerking is prima, maar voor dat soort zaken hebben we de NAVO. Een Europees leger, gaat me te ver’’, zegt Pieter. Herinvoering van de dienstplicht zien ze wel zitten. ,,Antoinette: ,,Lijkt me goed voor de discipline. Als je het doet, dan ook voor vrouwen. Ik had het zelf absoluut niet erg gevonden als dat er was geweest.’’

De baby heeft de fles op. Soest vredig in slaap in de buggy.