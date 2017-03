Kans voor Gerard om boer te worden

Foto Ella Tilgenkamp Gerard en Miriam tussen de Jerseykoeien.

ASSENDELFT - Hij is 22 jaar, niet afkomstig uit een boerengeslacht, maar hij runt al wel een melkveehouderijbedrijf in Assendelft. Via het uit Nieuw-Zeeland overgewaaide systeem van ’sharemilking’ heeft hij een stal vol met 140 Jerseykoeien. Wat Gerard de Jong betreft, is zijn boerendroom uitgekomen, al staat hij nog aan het begin en is er nog van alles mogelijk.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 13:28 (Update 1-3-2017, 13:54)

Via sharemilking krijgen jonge boeren de gelegenheid zich ’in te verdienen’ in een bedrijf. In Nederland is het systeem opgezet door Duurzaam Agrarisch...