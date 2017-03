Jersey melk, speciaalbiertje van de zuivel

Foto Ella Tilgenkamp Jerseykoeien en hun melkproducten

NIJKERK - Sinds twee weken levert de Holland Jersey Food Company de zuivel van de Jerseykoeien aan 350 filialen van Albert Heijn.

Door Rien Floris - 1-3-2017, 13:25 (Update 1-3-2017, 13:45)

Er is volle en halfvolle melk en yoghurt. Vanwege het hoge eiwitgehalte is er goede cappuccinomelk van te maken, zegt marketeer Toon Branbergen die graag over de melk spreekt als ‘een nieuw speciaalbiertje van de zuivel.’

En net als bij een speciaalbiertje kost dat meer dan de gewone melk. De volle melk kost 1,49 euro, halfvolle 1,39 euro, voor 0,75 liter....