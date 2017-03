’Het is sappelen. En veel van ons zitten straks met een enorme schuld’

Holland Media Combinatie/Leonie Groen Vlnr: Rosanne Moorman, Tessa Barnhoorn en Laura Weekamp.

LEIDEN - ,,De mensen denken dat wij lui zijn. Ze hebben geen idee hoe hard wij werken. Het leenstelsel vergroot de druk enorm.” Dat zeggen drie studentes van de Universiteit Leiden. Het is pauze. De meiden zitten te keuvelen in Café Ubé, de koffiecorner direct naast de ingang van de Universiteitsbibliotheek Leiden. We schuiven bij hen aan.

Door Leonie Groenl.groen@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 6:30 (Update 1-3-2017, 6:30)

Rond het middaguur is het spitsuur in Café Ubé. Sommige studenten zitten op de schopstoel. ,,Morgen tentamen.” De drie meiden genieten van hun pauze. Het...