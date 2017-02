Zoals Joas zijn er 50 wereldwijd

Foto Niek Stam Liesbeth Laan met haar bijzondere zoon Joas.

DEN HAAG - Naar ziekten als kanker en dementie wordt door wetenschappers en farmaceuten volop onderzoek gedaan. Zeldzame aandoeningen zijn voor hen gewoonlijk minder interessant. ,,Gelukkig hebben we internet.’’

Door Nancy Ubertn.ubert@hollandmediacombinatie.nl - 28-2-2017, 17:23 (Update 28-2-2017, 17:33)

Ontmoet Joas Laan. Een heerlijk joch van tien jaar oud. Geef hem een beetje liefdevolle aandacht en je krijgt van hem het tiendubbele terug. Hij is heel vrolijk. Als hij niet verkouden is, tenminste. Want dan heeft hij grote problemen met ademhalen.

Joas lijdt aan het Marshall-Smith syndroom (MSS), een wel heel zeldzame aandoening met tal van ernstige problemen. Op dit moment staan wereldwijd in de medische literatuur zo’n vijftig kinderen met MSS beschreven. Het is een genetische afwijking. Tachtig procent van de zeldzame aandoeningen die in kaart zijn gebracht, heeft een genetische oorsprong. Dat bij MSS het verantwoordelijk gen werd gevonden, is vooral te danken aan de ouders van Joas.

Prognose

Direct na zijn geboorte kreeg Joas ademhalingsproblemen. Het heeft een half jaar geduurd voordat de diagnose werd gesteld. ,,Dat is een afschuwelijke, onzekere tijd geweest’’, blikt moeder Liesbeth terug. ,,Hoe triest de prognose ook was - we lazen namelijk vooral de woorden ’beperkte levensduur’ - we waren wel blij dat er eindelijk duidelijkheid was.’’ Door gebrek aan wetenschappelijke en medische kennis, is het lang niet altijd mogelijk om bij een zeldzame ziekte een diagnose te stellen.

Henk-Willem en Liesbeth Laan kregen een paar knipsels mee naar huis van de klinisch geneticus met de mededeling: ’Ik weet verder ook niet was het is. Ik ga me erin verdiepen. Over twee dagen praten we weer verder. Dit is zo zeldzaam’.

Onderzoek

Een kind met MSS heeft onder meer problemen met groei, voeding en ademhaling en heeft een mentale en fysieke ontwikkelingsachterstand. ,,We wilden meer weten. Met de beperkte informatie gingen we zelf op onderzoek uit. Zo kwamen we uiteindelijk bij professor Raoul Hennekam. Al snel bleek dat gebrek aan geld gedegen onderzoek in de weg stond.’’

Met de eerste 20.000 euro die de ouders van Joas bij elkaar wisten te sprokkelen, werd het gen gevonden. ,,Dankzij een belangrijke gift van het Zeldzame Ziekten Fonds kon dat onderzoek verder uitgebreid worden.’’

De familie Laan wist niet alleen een onderzoeksfonds voor MSS op te bouwen, maar ook een digitaal netwerk dat lotgenoten bij elkaar brengt. ,,We ontmoeten elkaar ook in het echt.’’

29 februari is International Rare Disease Day. Is het geen schrikkeljaar dan wordt op 28 februari wereldwijd aandacht gevraagd voor al die zeldzame aandoeningen die vaak chronisch, progressief en levensbedreigend zijn. In ons land kampen ongeveer een miljoen mensen met een van de minimaal zevenduizend verschillende, ernstige zeldzame aandoeningen.

Isolement

Aandacht voor zeldzame ziekten is belangrijk. Wie kampt met een zeldzame ziekte moet dikwijls ook vechten tegen isolement, geldgebrek, onbegrip en vooroordelen. Dat stelt Cees Smit uit Hoofddorp die een indrukwekkende staat van dienst als voorvechter van patiëntenbelangen heeft. Hij is nu gepensioneerd maar zet zijn werk als lobbyist onvermoeibaar door. Hij is als hemofiliepatiënt ervaringsdeskundige. Daarnaast heeft hij een enorme kennis opgebouwd rond zeldzame aandoeningen. Voor zijn wetenschappelijke en maatschappelijke inzet voor de bestrijding van hemofilie ontving hij in 2003 een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

Tsarenfamilie

,,Ik begrijp dat je bij hemofilie niet zo snel aan een zeldzame aandoening denkt, maar toch valt dit onder die categorie. Een ziekte is zeldzaam als minder dan 1 op de 2000 mensen aan de aandoening lijdt. Bij hemofilie is dat 1 op de 10.000. Er zijn naar schatting in ons land zo’n 1.600 hemofiliepatiënten, voornamelijk mannen. De bloedstollingsziekte trof het Engelse koningshuis, de Russische tsarenfamilie en het Spaanse koningshuis. Vandaar dat hemofilie in vergelijking met andere zeldzame aandoeningen vrij bekend is.’’

Hij heeft meerdere boeken op zijn naam staan. Waaronder ’Een zeldzame ziekte - je leeft ermee’ dat hij samen met medisch-historicus Annemarie de Knecht-van Eekelen schreef. In dat boek wordt hemofilie als leervoorbeeld voor de toekomst gebruikt. Volgens Cees Smit valt er nog veel te verbeteren. ,,De komst van internet heeft al veel veranderd. Informatie en ervaring kunnen makkelijker gedeeld worden.’’

www.smitvisch.nl