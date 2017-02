Provincie start campagne nieuwe omgevingsvisie

Martijn Beekman/© provincie noord-holland Spelende kinderen in de Amsterdamse wijk IJburg.

HAARLEM - ’Jouw Noord-Holland’, zo heet de campagne van de provincie Noord-Holland, die vandaag van start gaat. De provincie wil van zoveel mogelijk inwoners weten hoe zij willen dat hun leefomgeving er in de toekomst uit komt te zien. Volgens projectleider Ton Bossink vormen de wensen van de Noord-Hollanders, of ze nu in de Kop, ’t Gooi of Amsterdam wonen, een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe omgevingsvisie.

