’Geloven, dat doe je gewoon thuis’

ANP Arjen Lubach en ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers in de Leidse Pieterskerk.

LEIDEN - Geloven doe je maar gewoon thuis! Tv-presentator Arjen Lubach ziet niets in scholen en universiteiten die zijn gebaseerd op een christelijke visie. „God moet uit de Grondwet, uit de Troonrede, uit het onderwijs.” Maandagavond 27 februari 2017 kruiste hij, in een overvolle Pieterskerk in Leiden, de degens met ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers. De laatste breekt juist een lans voor het bijzonder onderwijs.

Door Leonie Groen - 27-2-2017, 23:51 (Update 27-2-2017, 23:51)

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de gelijke bekostiging van het openbaar en het bijzonder onderwijs bij...