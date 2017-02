De Stemming: ’Dit is een best huis: twee soorten soep’

Foto Rien Floris Gurie, Greetje, Harrie en Agaath aan de koffietafel.

SCHOORL - Zorgen om de zorg in Hoog Duinen in Schoorl. Een woon-zorgcomplex zoals dat tegenwoordig heet. Een van de weinige verzorgingshuizen die we nog hebben. Die moet je koesteren, vindt directeur Harrie van Diepen.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 27-2-2017, 15:21 (Update 27-2-2017, 16:16)

In verkiezingsrubriek De Stemming steken we de thermometer in de samenleving. We peilen de stemming van de man en vrouw in de straat over zaken die een rol spelen bij de verkiezingen.

Koffie

Bewoners schuiven aan voor de koffie in ’Restaurant ’t Schoorlse Duin’. Aan tafel hebben we...