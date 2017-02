Vermiste Sidney Lute in Frankrijk opgedoken

In een supermarkt in Den Oever werd hij voor het laatst gezien. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - De vermiste Sidney Lute uit Assendelft zit vrijwel zeker in Frankrijk. Omdat sinds 10 december 2016 niets meer van hem is vernomen, gaat de Leidse organisatie SOS Vermist nu meehelpen zoeken.

Door Frans van den Berg - 27-2-2017, 11:27 (Update 27-2-2017, 11:57)

Sidney, een natuurliefhebber, was al twee maanden eerder met zijn rugzak van huis vertrokken. Na die tijd is er nog regelmatig contact met hem geweest. Sinds 10 december is er verder niets meer van hem vernomen. Hij was toen voor het laatst gezien bij vakantiepark De Wierde in Den Oever waar hij te voet was vertrokken.

Eind december begon een landelijke zoektocht. Via de site van de politie en op de Facebookpagina van de stichting ’Zoek je mee’ werd foto’s en gegevens over de jongen geplaatst. Daarna bleef het angstvallig stil. De familie schakelde uiteindelijk SOS Vermist in. Dat onderzoeksplatform werd eerder deze maand opgericht door de advocaten Sébas Diekstra en Robert van der Laan. Zij hebben een team van speurhondenbegeleiders, deskundigen op het gebied van digitale naspeuringen (via mobieltjes of computers) en forensische opsporing alsmede oud-rechercheurs samengesteld. Die inzet is kosteloos.

,,Waarom Sidney Lute op pad is gegaan is nog altijd in nevelen gehuld. Wat de achterblijvers weten is dat hij 9 december voor het laatst gezien is via bewakingscamera’s van een supermarkt in Den Oever’’, licht Diekstra toe.

Frankrijk

Uit het eerste onderzoek blijkt nu dat de jongen een treinkaartje had gekocht voor een reis vanuit Den Helder naar Colmar in Noord-Oost Frankrijk. Er is ook een telefoonsignaal uit het nabij gelegen Straatsburg vastgelegd op die tiende december. Daarom gaat de familie er vanuit dat hij naar Frankrijk is gegaan en daar wellicht nog steeds is.

,,Overigens zijn er bij SOS Vermist inmiddels wel aanwijzingen voor een scenario rondom de vermissing van Sidney, maar wij kunnen in het belang van het onderzoek daar nu nog geen enkele mededeling over doen. Wij zijn die aanwijzingen op dit moment aan het nalopen met een contactpersoon in Frankrijk. Ook is er inmiddels contact met de autoriteiten in Frankrijk’’, laat Diekstra weten. ,,Er is ook contact over deze zaak met het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de politie. Met hen proberen wij zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen over de vraag of Sidney nog in leven is en waar hij zich op dit moment bevindt. Meer informatie is er op dit moment niet. Daarnaast zijn wij bezig om via de Franse media getuigen op te roepen om zich te melden met tips die tot de oplossing van deze vermissing kunnen leiden.’’

Succes

De zaak Lute is het tweede project van het ondserzoeksplatform. Eerder wisten zij een doorbraak te forceren in de zaak Celina Kuppens. Dat meisje uit Deurne was op 18 januari weggelopen uit een instelling. Haar ouders waren bang dat zij door een loverboy was meegenomen. Tipgevers van SOS Vermist wisten te melden dat zij in Tilburg en omgeving zat. Uiteindelijk meldde het meisje zich op het politiebureau in Tilburg. Diekstra ziet dat als het eerste succes: ,,De vermiste Celina Kuppens is terecht. Hoe dat precies is gelopen, kan ik niet uit de doeken doen. De vermissing is opgelost en daar ging het om.’’