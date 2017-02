Fotobedrijf failliet na stroomstoring

AMSTERDAM - De stroomstoring van 16 januari in Amsterdam en Zaandam, leidt tot de ondergang van het fotoboekenbedrijf Yourphotomag. Het bedrijf vraagt deze week faillissement aan.

Door Frans van den Berg - 25-2-2017, 20:00 (Update 25-2-2017, 20:03)

Het bedrijf aan het Overhoeksplein in Amsterdam levert sinds eind 2015 fotoboeken. Klanten bestellen die online tegen een scherpe prijs, waarna de boeken worden verzonden. De foto’s van de klanten worden op een computer opgeslagen, waarna de boeken worden geprint. Het bedrijf heeft niet zelf die computer, maar huurt ruimte in het datacenter van het Leidse bedrijf TransIP, dat in Amsterdam een datacenter heeft.

Maar op 16 januari gaat het fout. Een grote stroomstoring treft Zaandam en grote delen van Amsterdam. Ook TransIP, zo bericht de site Tweakers. Tal van websites zoals van De Telegraaf vallen uit, omdat de noodstroomvoorziening niet meteen op gang kwam. TransIP krijgt daar later veel kritiek op, maar uiteindelijk draaien later die ochtend alle computers weer.

Back-up

Alleen Yourphotomag had een probleem. „Toen we de servers opnieuw wilden opstarten is dit niet mogelijk gebleken door een technisch mankement (configuratiefout) in onze software. Na vele weken ploeteren aan het systeem hebben we helaas moeten vaststellen dat het systeem definitief niet meer gerepareerd kan worden. Tot kort geleden hadden we nog de hoop dat het anders zou aflopen, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn”, zo schrijft het bedrijf nu in een mail aan alle klanten.

Op de website van Yourphotomag staat nog steeds de melding dat het ’door een storing helaas niet mogelijk is om een magazine te maken. We zijn hard aan het werk om dit zo snel mogelijk op te lossen.’

Dat laatste lukte dus niet, getuige de mail die een klant uit Den Helder kreeg. Op Twitter klaagt Jeroen Zomer uit Haarlem dat hij al weken geleden zijn fotoboek heeft besteld en betaald, maar nog niets heeft gekregen. Het bedrijf reageert ook niet op zijn tweets.

Failliet

Waarschijnlijk kan hij, net als veel andere klanten, fluiten naar zijn centen. Want het bedrijf kondigt in de mail aan de boel te sluiten en faillissement aan te vragen. „Dit zal hoogst waarschijnlijk volgende week uitgesproken worden. We vinden het ongelofelijk jammer en verdrietig dat het zo gelopen is en willen jullie onze onze oprechte excuses aanbieden voor geleden schade en frustratie. Ons kantoor is inmiddels gesloten, vandaar dat we ook niet meer bereikbaar zijn”, besluit het bedrijf.

Inderdaad wordt op mails en telefoontjes niet meer gereageerd.