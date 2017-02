Esther Ouwehand is nooit bang om anders te zijn

In aanloop naar de verkiezingen leest u in PLUS een portret van een kandidaat uit de buurt. Vandaag: Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren, nr. 2) uit Katwijk. „Als ik over het strand loop is er altijd wel iemand die me aanspreekt op mijn standpunt over de visserij.

Door Tekst: Sam Trompert Foto’s: Hielco Kuipers - 25-2-2017, 14:11 (Update 25-2-2017, 14:18)

Verkiesbare plaats

Vegetariër in een vissersdorp, metalfan tussen de conservatieven en prominent vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren in een gemeente waar momenteel 19 van de 33 zetels door christelijke partijen worden ingenomen. Esther Ouwehand (40) was en is het niet vreemd een buitenbeentje te zijn. Geen enkel probleem voor de Katwijkse. „Ik kan het eigenlijk met iedereen goed vinden.”

Dat is een handige eigenschap in de politiek. „Ik merk dat ik juist de leukste banden kan opbouwen met politieke tegenstanders, zonder dat ik daardoor mijn positie laat vertroebelen. Tijdens debatten heb je ook gewoon lol”, zegt ze.

De stemming is opperbest, bij Ouwehand en haar collega’s. Peiling-watchers buigen zich over de vraag wie de leider op links wordt, of welke partij de grootste op rechts. Tegelijkertijd is de Partij voor de Dieren bijna onopvallend bezig aan een opmars. In de Peilingwijzer van de Universiteit Leiden staat de partij op vier tot zes zetels. En vier zetels zou al een verdubbeling betekenen ten opzichte van de huidige verdeling in de Tweede Kamer. Toegegeven, het zijn ’maar’ peilingen, maar de trend is duidelijk. De kans is aanwezig dat de tweekoppige fractie van de Partij voor de Dieren er collega’s bijkrijgt.

Waar andere politici nu zouden dromen van regeringsdeelname is dat bij Ouwehand niet het geval. „Wij dromen niet van een ministerschap, wij dromen van een wereld waar aan alle belangen recht wordt gedaan. Waarin de manier waarop wij leven niet ten koste gaat van de kwetsbaarsten. De mensen in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld, die te maken krijgen met droogtes en overstromingen door onze klimaatverandering. En de dieren, die de hoogste prijs betalen in de bioindustrie.”

Vegetariër

Die droom begon in Katwijk, waar Ouwehand rond haar 16e een tv-reportage zag over de bio-industrie. „Wat ik daar zag druiste tegen alles in waar ik voor sta. Ik had toen geen idee dat dat de industrie was die voor ons vlees zorgde. Daarna ben ik vegetariër geworden, maar daar was ik wel alleen in. Ik kan me niet herinneren dat ik klasgenoten had die ook geen vlees aten.”

Katwijk heeft twee gezichten, voor Ouwehand. Aan de ene kant hebben de Kattukers een groot solidariteitsgevoel. Het is vanzelfsprekend dat je voor een ander zorgt, als die het moeilijk heeft. „Verder kijken dan je eigen ik: dat is typisch Katwijks”, zegt ze daarover. Aan de andere kant is het er best conservatief, heerst er een mentaliteit van doe-maar-normaal-dan-doe-je-al-gek-genoeg, zoals Ouwehand het typeert. „Mededogen gaat verder dan een potje soep bij de buurvrouw brengen. Je moet ook kijken naar wat jouw manier van leven betekent voor anderen. Als je dat zegt vindt men dat heel raar. Maar ja, ik sta gewoon voor wat ik vind.”

Dat maakte haar misschien een buitenbeentje, maar zeker niet eenzaam en alleen. Jongerencentrum De Schuit, aan de Voorstraat in Katwijk, bood ruimte. „Dat was een plek waar je je alternatieve zelf kon zijn. Dat had ik wel nodig.” Hoe alternatief het er ook mocht zijn, tegelijkertijd boorde het een typisch Katwijkse eigenschap aan bij Ouwehand. „De Schuit is een plek die alleen maar door vrijwilligers wordt gerund. Dat kan alleen blijven bestaan als er genoeg mensen zijn die willen meehelpen. Het Katwijkse in mij zei: dan moet je dus ook zelf meedoen.”

Ze werd een van de DJ’s in De Schuit. Ouwehand werkte in een platenzaak in Katwijk, als bijbaantje, dus ze wist ook wel wat van muziek. Haar stijl en smaak zijn op zijn zachtst gezegd stevig en - ook weer - bepaald niet mainstream. „Ik word juist vrolijk van muziek die andere mensen donker vinden. Het pure eraan trekt me. De teksten gaan meer over de echte dingen in het leven. Het is er niet op gericht om je te vermaken, maar echt een kunstvorm. Die muziek weet me op een onverklaarbare manier te raken.” Dus klonk er sludge, stoner en psychedelische rock in De Schuit. Maar ook punk als het publiek dat graag wilde. Grote glimlach: „Ik draaide het hardst van allemaal.”

Vooroordelen

Zelfs in die alternatieve scene was ze anders dan de rest. „Ik dronk niet, heb nog nooit geblowd en heb nooit echt aan kledingcodes meegedaan”, vertelt ze, doelend op de soms opvallende kledingstijl van metalfans. „Als metalfans losgaan in kleding en haardracht kunnen ze er weleens afschrikwekkend uitzien. Maar er zijn onderzoeken naar gedaan: metalfans zijn juist de meest zachtaardige, betrokken mensen. Dat heb ik ook in mijn jonge jaren ervaren: de mensen die er het meest afschrikwekkend uitzagen, waren eigenlijk het liefst.”

Ook in de Tweede Kamer zijn Esther Ouwehand en haar fractievoorzitter Marianne Thieme anders dan de rest. Commentatoren noemen de Partij voor de Dieren de enige partij die fundamenteel verschilt van de andere politieke groeperingen. „Alle partijen zijn min of meer D66 geworden, de Partij voor de Dieren is misschien de enige uitzondering”, zei socioloog Willem Schinkels in De Volkskrant, rond de vorige verkiezingen in 2012.

Ze haalt hem zelf aan, want Schinkels’ citaat geeft volgens haar goed weer wat het verschil is. „Voor andere partijen is de strijd tegen klimaatverandering, voor dierenwelzijn slechts een onderdeel. Zij gaan door op de traditionele weg, die gericht is op economische groei. Als die gerealiseerd is, is er misschien nog ruimte voor klimaatmaatregelen. Wij denken echt dat het andersom moet. Je moet beginnen bij de draagkracht van de aarde en dan kijken wat er nog kan. We kunnen het ons niet veroorloven om op de oude manier te denken. Blijf je dat wel doen? Succes met geld tellen als je onder water zit.”

’Nog’

De andere partijen, en ook veel kiezers, kijken ’nog’ niet op die manier tegen de wereld aan. Maar Ouwehand zegt bewust ’nog’. Dat moment komt nog wel, verwacht ze. „Het begint altijd met een kleine groep. We hebben de massa nog niet bereikt. Dat gaat ook wel even duren, maar dat vinden wij niet erg. Wij zijn geen partij voor de meerderheid. Als dat zo zou zijn dan waren wij helemaal niet nodig.”

Wanneer dat moment wel komt? Wie zal het zeggen. Rond de start van haar Kamerlidmaatschap hoopte ze dat de Partij voor de Dieren ooit overbodig zou worden. „Maar dan zijn we wel twintig jaar verder”, zei ze tegen dagblad Trouw. „Ik ben bang dat we ietsjes langer nodig hebben”, zegt ze nu.

Criticasters zouden hun stijl ’compromisloos’ noemen, zelf noemen ze het ’vasthouden aan de idealen’. Ouwehand: „Wij zijn de haas in de marathon. Onze bedoeling is anderen harder te laten rennen. We zijn er nog niet, maar bij alle partijen staat dierenwelzijn wel op de agenda. Een CDA-Kamerlid zei me laatst dat ze mede door onze pleidooien in de Kamer nu minder vlees eet. Het CDA! Dat is echt hoopgevend.”

Dat het trager gaat dan gehoopt is niet erg. Ouwehand blijft het rustig uitleggen. „Als ik hier op het strand van Katwijk loop is er altijd wel iemand die me aanspreekt op mijn standpunt over de visserij. Dan leg ik uit dat overbevissing zo schadelijk is dat we een pas terug moeten doen. We worden echt gewaarschuwd dat over veertig jaar de oceanen leeg zijn als we zo doorgaan. Als je vooroploopt zijn er mensen tegen je. Ik ben liever degene die nu zegt: het moet anders. Dan maar niet populair.”