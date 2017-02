Grauwe gans vreet miljoenen

De grauwe gans is de grootste vreter. In het eerste halfjaar van 2016 was deze goed voor 6,5 miljoen euro oogstschade.

Na de grauwe gans komen de brandgans (4,7 miljoen) en de kolgans (3,9 miljoen). De meeste schade doet zich voor op grasland. Maar de ganzen doen zich ook tegoed aan akkerbouw- en groentegewassen. Een akkerbouwer in Flevoland incasseerde een recordvergoeding in 2015. Het Faunafonds betaalde 155.515 euro nadat grauwe ganzen zijn winterwortelen hadden opgegeten.

Ganzen verjagen met een laserkanon

Boeren willen vaker laserkanons inzetten tegen ganzen die een miljoenenschade in het grasland veroorzaken. Vorig jaar werd voor 19 miljoen euro aan oogstschade uitgekeerd, veroorzaakt door ganzen.

De ganzenschade stijgt naar recordhoogtes. Vorig jaar is ruim 19 miljoen schade geconstateerd, terwijl dat vijf jaar geleden tien miljoen euro minder was.

In het voorjaar is de meeste schade. In 2016 keerde het Faunafonds in het eerste halfjaar al voor 16,3 miljoen euro aan ganzenschade uit.