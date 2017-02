Ganzen verjagen met een laserkanon

WIJDEWORMER - Boeren willen vaker laserkanons inzetten tegen ganzen die een miljoenenschade in het grasland veroorzaken. Vorig jaar werd voor 19 miljoen euro aan oogstschade uitgekeerd, veroorzaakt door ganzen.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 25-2-2017, 12:08 (Update 25-2-2017, 13:07)

,,Nijlganzen, Canadese ganzen, brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen.’’ Melkveehouder Peter Boots uit Wijdewormer somt even op wat er allemaal voor ganzen het gras van zijn koeien komen opvreten (Nederland telt 15 soorten). ,,Vroeger had ik in de winter honderd schapen op het land om het gras bij te houden. Dat hoeft nu niet meer.’’ Maar de ganzen die nu het land kaal houden, schijten de boel ook onder. Dat blieft Bertha 32 niet.

Grauwe gans vreet miljoenen

De grauwe gans is de grootste vreter. In het eerste halfjaar van 2016 was deze goed voor 6,5 miljoen euro oogstschade.

Laserkanon

Boots overweegt een laserkanon aan te schaffen om de ganzen van zijn land te houden. Gijs Groen van Bird Control komt een ochtendje naar zijn boerderij voor een demonstratie en gesprek met melkveehouders en politici over het ganzenprobleem.

De massaal oprukkende ganzen zijn iets van de laatste jaren. In de winter zijn er twee miljoen. De meeste daarvan zijn broedvogels uit Noord- en Oost-Europa en de Arctische toendra's tussen Spitsbergen en West-Siberië. Ze trekken niet meer door naar het zuiden en blijven hier broeden. Het gras is hier namelijk groener dan bij de buren. De Nederlandse weides worden wel het vijf sterren ganzenrestaurant van Europa genoemd. ,,Ik weet van de tijd dat we hier helemaal geen ganzen hadden. Een enkele boer had ganzen onder de fruitbomen als een soort waakhonden, meer zag je ze niet’’, zegt boer Boots.

Ganzenland

,,Nederland is een ganzenland geworden’’, zegt Gijs Groen van Birdcontrol dat de vogels met ’agrilasers’ verjaagt. Birdcontrol doet mee aan een landelijke praktijkproef naar de effectiviteit van lasers om ganzen te verjagen. Dat is een initiatief van BIJ12-Faunafonds, het bureau van de provincies dat het faunabeleid uitvoert.

Het bedrijf heeft bij vijftig boeren agrilasers in gebruik. ,,We staan bij boeren die tien jaar geleden nog nooit ganzenoverlast hebben gehad en er nu dagelijks mee te maken hebben. Er komen steeds meer ganzen uit het Noorden en er blijven er ook steeds meer hangen. We hebben hier fantastisch mals grasland.’’

Ganzen bejagen mag, maar niet altijd en overal. En jagers durven volgens de boeren niet in de buurt van bebouwing ganzen te bejagen. ,,In de stad vinden ze het pas een probleem als de ganzen op hún bord schijten’’, zegt Boots.

Hobbyboer Rosemarijn Dral (Fractievoorzitter VVD Oostzaan en op de Kamerverkiezingslijst), pleit aan de keukentafel bij Boots voor meer ruimte voor boeren. ,,Mensen willen een mooie veenweide, maar ze willen er niets voor doen. Ik denk dat de boeren de sleutel zijn tot het behoud. Want als we niets doen aan beheer, dan wordt die mooie geliefde veenweide een moeras en hebben we niks meer.’’

Boots ziet al ganzen ’met obesitas’, zo vol vreten ze zich aan zijn grasland. Voor zijn land is een laser misschien een oplossing, maar dan gaan ze naar de buren. ,,Als we heel Nederland belaseren, gaan ze naar België en Duitsland.’’

Tijd voor een demonstratie. Gijs Groen plaatst de laser aan de rand van het weiland en laat het apparaat (kosten 5000 euro) kalibreren. Hij voert coördinaten in waartussen het apparaat heen weer zwiept. In de nacht kan het apparaat zijn groene laserstraal wel vijf kilometer wegschieten. Overdag is dat zo’n vijfhonderd meter. Uitgerust met een zonnepaneel kan het apparaat heel zelfstandig opereren.

Een paar honderd meter verderop scharrelen ganzen hun kostje bij elkaar. De laser die er uitziet als een beveiligingscamera jaagt de laserstraal over het weiland richting ganzen en hup daar gaan ze op de wieken.

,,Als je de ganzen drie maal per dag verjaagt en dat een week volhoudt, blijven ze echt weg. Als de overheid boeren uitrust met deze lasers zijn ze heel wat minder geld kwijt dan de miljoenen die ze aan oogstschade meten uitkeren.’’