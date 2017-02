De Stemming steekt thermometer in samenleving

Vanaf maandag peilen we in verkiezingsrubriek De Stemming de meningen van de man en vrouw in de straat over onderwerpen die deze Tweede Kamerverkiezingen spelen.

Verslaggevers Rien Floris en Leonie Groen maken - bij toerbeurt - een rondgang door de provincie en bezoeken locaties die er toe doen als het om een specifiek verkiezingsthema gaat. Daar treffen we ook de mensen die met die onderwerpen hebben te maken.

Van een verzorgingshuis in Schoorl waar we maandag neerstrijken om te luisteren naar de problemen in de ouderenzorg tot het Nationaal Militair museum in Soesterberg om de meningen te horen over defensie (meer of minder geld, willen we een Europees leger?) en een studentencafé in Leiden waar we de stemming onder studenten peilen als het om onderwijs gaat.

Per thema leggen we in een matrix ook partijstandpunten onder de loep over euthanasie, het leenstelsel, nationaal zorgfonds, windenergie versus kolencentrales of meer of minder vluchtelingen toelaten.

Politici komen niet aan bod in deze rubriek. We steken de thermometer in de samenleving op zoek naar de stemming van de gewone mannen en vrouwen die op 15 maart gaan bepalen welke kant we uitgaan.