Regiovenster ’top’ of ’mosterd na de maaltijd’?

Foto ANP/Jerry Lampen Een medewerker in de regiekamer van NH.

AMSTERDAM - Mosterd na de maaltijd of het ei van Columbus? Terwijl de regionale omroepen vooral online kijkers trekken, wil staatssecretaris Sander Dekker starten met een regionaal venster in de algemene televisieprogrammering.

Door Roel van Leeuwen - 24-2-2017, 13:19 (Update 24-2-2017, 13:19)

Het lineaire tv-kijken, zoals we dat gewend zijn, loopt terug. Steeds meer mensen kijken televisie on demand of via online kanalen. Maar juist nu trekt de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap een oud plan uit de kast. Jaren geleden werd er immers al gesproken over ’vensterprogrammering’.

Afhankelijk van de regio...