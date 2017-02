Toestel Flybe nog op Oostbaan Schiphol

foto united photos Het toestel donderdag na de landing.

SCHIPHOL - Het toestel van Flybe ligt nog steeds op de Oostbaan van Schiphol. Pas later deze vrijdagmorgen wordt het naar een hangar gesleept.

Door Frans van den Berg - 24-2-2017, 9:29 (Update 24-2-2017, 9:29)

,,Het wachten is op mensen van Flybe die moeten worden ingevlogen. Het ligt nu dus nog op de baan. Pas daarna kunnen we ook kijken of de baan beschadigd is, maar we verwachten dat het mee valt’’, laat een woordvoerder van Schiphol weten.

Het toestel zakte donderdag tijdens de landing in de storm door het rechter landingsgestel. Het toestel kwam zo met de vleugel op de baan te hangen. De passagiers konden ongeschonden het toestel verlaten en Schiphol zette voor het landend verkeer de Buitenveldertbaan in.

Donderdagavond is ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid ter plekke geweest voor een eerste onderzoek. Zij moeten achterhalen waarom het toestel tijdens de landing door het landingsgestel zakte.

Volgens de site Luchtvaartnieuws zijn er eerder incidenten met dit type toestel van Bombardier geweest. ,,De Canadese turboprop werd vaker geplaagd door onbedoeld inklappende wielen. De Q400 is de grootste variant van de populaire ‘Dash 8’ en werd in 1999 op de markt gebracht. Aan boord is plek voor 68 tot 90 passagiers. Tot nu toe werden 541 toestellen gebouwd. De Q400 beschikt over een landingsgestel met drie wielpoten: één onder de neus, die in de romp intrekt, en twee onder elke motor, die in gondels onder de motoren worden ingetrokken. In Europa is het Britse Flybe de grootste gebruiker van het type. Door de jaren heen kwam het meerdere malen voor dat toestellen bij de landing door hun landingsgestel zakten.Voor de Q400 was 2007 een waar rampjaar. Er vonden maar liefst vijf incidenten met het type plaats’’, meldt Luchtvaartnieuws.