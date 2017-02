Vliegtuig naast de baan op Schiphol

Foto Michel van Bergen

SCHIPHOL - Een toestel van FlyBe is donderdagmiddag naast de baan gekomen op Schiphol.

Door Internetredactie - 23-2-2017, 17:18 (Update 23-2-2017, 17:40)

De passagiers worden uit het toestel gehaald. Er zouden geen gewonden zijn.

Het turboprop vliegtuig landde op de Oostbaan om pal tegen de zuidwesterstorm in te landen. Wat er precies misging is nog niet duidelijk, maar uit de eerste beelden hangt het toestel scheef en raakt een van de vleugels de grond. Mogelijk is het landingsgestel bezweken. Landende toestellen moeten nog even wachten.

Op de site van de Verkeers Informatie Dienst zijn livebeelden te zien via een verkeerscamera. Ook is er een video van de crash op YouTube geplaatst.