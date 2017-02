Column Hanneke Gaat groen: Pakjes & Zakjes

Ik weet inmiddels allang dat het gezonder is om met verse ingrediënten te koken dan alles uit pakjes en zakjes te maken. Al die kunstmatige toevoegingen zijn helemaal niet goed, ik weet het, ik weet het.

Door Hanneke van den Berg - 24-2-2017, 7:01 (Update 24-2-2017, 7:01)

En toch kan ik het soms niet laten om zo’n kant-en-klaarpakket te kopen. Nou ja, kant en klaar? Je moet er zelf nog steeds gewoon groente en vlees aan toevoegen, maar verder hoef je er niet veel aan te doen. Waarom laat ik me toch steeds weer verleiden tot het kopen van dit soort pakjes? Heel simpel, het spaart tijd en als ik ’s avonds doodmoe ben en er toch eten op tafel moet komen voor die veelgraatjes, die ze ook wel tieners noemen, dan is zo’n lasagne uit een pakje wel heel erg makkelijk.

Ik heb lasagne heus wel eens zelf gemaakt, met zelfgemaakte tomatensaus en bechamelsaus, maar door mijn onhandigheid of onkunde, deed ik daar heel erg lang over. En ofschoon ik echte kant en klaarmaaltijden doorgaans niet lekker vind (die je dus alleen in de magnetron moet schuiven), smaakt die lasagne uit een pakket echt lekker.

Nee, Groen is het niet (al gaan er wel verse groenten in en biologisch rundergehakt), maar ik vrees dat het voorlopig toch wel een beetje van mij en een beetje van de fabrikant zal blijven…

Maar als ik tijd heb, kook ik natuurlijk wel vers en helemaal zelf hè? Dat spreekt vanzelf.