’Koop woningen gedupeerden Schiphol op’

DEN HAAG - Er moet een regeling komen waarbij ernstig gedupeerden van Schiphol hun woning zonder verlies kunnen verkopen. ,,Daarna zijn er genoeg andere mensen die dat pand wel willen huren.’’

Door Frans van den Berg - 23-2-2017, 16:05 (Update 23-2-2017, 16:05)

Dat voorstel deed het CDA-Kamerlid Martijn van Helvert donderdagmiddag tijdens het luchtvaartoverleg. Staatssecretaris Sharon Dijksma beloofde het plan serieus te laten onderzoeken.

Van Helvert stelde tijdens het debat dat dit plan geen opwelling van hem is, maar lokaal gedragen wordt. Tijdens een werkbezoek aan Aalsmeer was daarop aangedrongen door de wethouder en enkele raadsleden. In Aalsmeer en andere kernen pal onder de startbanen zijn de laatste jaren al woningen opgekocht om te worden gesloopt. Ook koopt het Leefbaarheidsfonds incidenteel een huis op. ,,Maar daarom heen zijn er nog veel andere bewoners die op termijn wel weg willen, maar vrezen hun pand niet te kunnen verkopen of alleen met veel verlies. Die zouden dan door een fonds moeten worden opgekocht. Niet om te slopen, maar om te verhuren. Er zijn genoeg mensen die zo’n huurwoning willen.’’

Op vragen van de staatssecretaris benadrukte hij dat niet de overheid de panden hoeft te kopen. Dat kan ook een woningbouwvereniging zijn of een belegger. ,,We willen geen gratis bier’’, stelde het Kamerlid gerust. Helemaal nieuw is het plan niet. In 2003 stelde Schiphol al voor dat gemeenten en het rijk woningen zouden opkopen. Dat plan haalde het niet.

Het CDA-Kamerlid kwam met zijn plan omdat de luchthaven verder groeit. Ondanks stillere toestellen en andere maatregelen, zal de overlast in bepaalde kernen immers toenemen. Ook Dijksma gaf toe dat de geluidsoverlast in kernen als Zwanenburg-Halfweg en Aalsmeer zal toenemen. ,,De Polderbaan en Kaagbaan zitten immers aan hun maximale capaciteit, zodat steeds vaker aanvullend de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan worden ingezet.’’

De staatssecretaris is niet van plan het zogeheten Aldersakkoord open te breken. Tot en met 2020 zijn 500.000 starts en landingen het plafond, een grens die dit jaar mogelijk al wordt gehaald. ,,Maar het akkoord is niet heilig. Tussentijds verhogen kan alleen wanneer alle partijen dat willen. Het overlegmodel is juist ons succes en we moeten de bewonersdelegatie er wel bij houden. Als ze afhaken belanden we in een juridische strijd, terwijl we graag verantwoord verder willen groeien.’’