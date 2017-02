Emirates kan door storm niet landen op Schiphol

SCHIPHOL - Het is een A380 van Emirates donderdagmiddag niet gelukt te landen op Schiphol vanwege de storm. Het toestel is uitgeweken naar Frankfurt.

Door Frans van den Berg - 23-2-2017, 14:14 (Update 23-2-2017, 14:14)

De A380 is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Dagelijks komt aan het begin van de middag deze dubbeldekker uit Dubai. De piloten hebben tot twee keer aan toe geprobeerd op de Polderbaan te landen, maar moesten steeds een doorstart maken. Op de baan stond teveel zijwind.

De luchtverkeersleiding had op dat moment als de Kaagbaan voor startende toestellen en de Oostbaan voor landingen. Maar de Oostbaan is te kort voor de A380, vandaar de pogingen om op de Polderbaan te landen. Dat lukte niet, waarbij pal over Hoofddorp die doorstarts nodig waren. De piloten besloten uiteindelijk terug te vliegen richting Duitsland en te landen op Frankfurt.

De verwachting is dat de storm nog feller wordt uit het zuidwesten en later het westen. In dat geval wordt de Buitenveldertbaan ingezet, zo nodig voor zowel landingen als starts.

KLM had uit voorzorg al tweehonderd vluchten geschrapt.