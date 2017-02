Geluidweerbericht Schiphol op termijn mogelijk

Een toestel op weg naar de Buitenveldertbaan.

SCHIPHOL - Een geluidweerbericht voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol. In de toekomst is dat haalbaar, maar voorlopig zal via een app alleen het vliegverkeer en baangebruik zijn te volgen.

Door Frans van den Berg - 22-2-2017, 17:31 (Update 22-2-2017, 17:31)

Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer weten. D66-Kamerlid Belhaj had daarover schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van opmerkingen van de bewonersdelegatie in deze krant. Volgens de bewoners is vanwege de hoge kosten een beloofde app er nog altijd niet. Met zo’n app op de telefoon en tablets zou de informatievoorziening aan de bewoners moeten verbeteren.

Maar volgens Dijksma is de vertraging ontstaan door technische problemen. Veel instanties zijn nodig om de juiste gegevens aan te leveren. Inmiddels is een nieuwe planning gemaakt en is voor de jaarwisseling de opdracht aan app-bouwers gegeven. Voor de zomer moet duidelijk worden wanneer die app wordt gelanceerd.

Meetpunten

De bouw van de app start met de integratie – en het mobiel toegankelijk maken – van de websites ‘vliegverkeer inzicht’ en ‘wonen bij Schiphol’, in combinatie met de uitbreiding met een module voor een toelichting op het actuele baangebruik. Ook de Nomos-geluidmeetpunten worden in de toekomst in de app opgenomen.

Er wordt rekening gehouden met de toevoeging in de toekomst van de toepassing van een ‘geluidweerbericht’. Daaraan wordt momenteel gewerkt door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). De toepassing bevindt zich momenteel in de ontwikkel- en testfase.

Klachten

Ook moet het mogelijk worden om via de app een klacht in te dienen. Belhaj hoopt dat met een betere informatievoorziening en zeker een geluidsverwachting, minder bewoners een klacht indienen. Belhaj vindt het verontrustend dat uit berekeningen van deze krant was gebleken dat dertig procent meer mensen vorig jaar een klacht hadden ingediend. Dijksma wil klagen via de app mogelijk maken, maar daar dan meteen een verwachting aan vast koppelen in hoeverre iets aan dat probleem kan worden gedaan. De luchthaven en de start- en landingsbanen zijn nu eenmaal een feit. Verder hangt het baangebruik sterk af van het weer: met name storm en mist.