Oneerlijke precariobelasting wordt eerder afgeschaft

DEN HAAG - Gemeenten die precario heffen op leidingen en kabels (nutsnetwerken) moeten eerder op zoek om dekking te vinden voor die inkomsten.

Door Rien Floris - 22-2-2017, 14:46 (Update 22-2-2017, 14:46)

De Tweede Kamer schaft de heffingen af en heeft de overgangstermijn waarin gemeenten dit nog mogen berekenen, bekort tot 2022. Aanvankelijk hadden gemeenten tot 1 januari 2027 de tijd om in te spelen op de inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze belasting.

Kamerleden HaykeVeldman (VVD) en Manon Fokke (PvdA) dienden deze week een amendement in om de termijn te bekorten en kregen de rest van de Kamer achter zich.

Inwoners van een gemeente betalen via de precarioheffing op ondergrondse leidingen mee aan 'leuke dingen' in andere plaatsen waar ze nog nooit zijn geweest. Totale willekeur regeert deze verborgen belasting. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, van nul euro precario tot miljoenen.

Onderzoekster Corine Hoeben van Onderzoeksinstituut Coelo aan de Rijksuniversiteit Groningen pleitte onlangs in deze krant voor afschaffing. ,,Door de verschillen in gemeenten kan het gebeuren dat iemand op Ameland meebetaalt aan een brug of peuterspeelzaal in Schagen, dat is geen goede zaak. ''

Nog sneller de precariobelasting afschaffen is volgens haar lastig. ,,Dat leidt vermoedelijk tot problemen bij gemeenten die nu hoge inkomsten hebben uit de precario. Gemeenten moeten met een sluitende begroting komen. Als alle andere inkomsten gelijk blijven dan hebben ze twee opties: bezuinigen of belastingen verhogen.