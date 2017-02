Als je ruikt dan kijk je anders

Ella Tilgenkamp Geurhistorica Caro Verbeek richt een expositie in bij de VU over geur Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - Kijk eens naar een schilderij van de slag bij Waterloo terwijl je net je neus hebt gedompeld in kruitdampen, paardenmest en bloedgeuren. Dan kijk je heel anders. Dan schiet je bijna terug in de tijd; naar het slagveld waar Napoleon zich besprenkelde met 4711.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 22-2-2017, 14:40 (Update 22-2-2017, 15:14)

Kunsthistorica Caro Verbeek verdiept zich in geuren. Al jaren. Over enige tijd promoveert ze als geurhistorica aan de Vrije Universiteit op geurgeschiedenis: ’Op zoek naar verloren geuren’. Vrijdag is er een symposium in de VU en er zijn geurworkshops. Allemaal al volgeboekt, want geuren zijn hot. Gelukkig is er ook een expositie die je kunt bekijken én beruiken. Van pindakaas tot een luchtje van de maan. Een plasje poldergeur op een sokkel brengt je van de Zuidas naar de polder met aarde, gras, vee en sloten.

Ella Tilgenkamp Het luchtje van de maan werd door kunstenaars gefabriceerd.

Geuren maken van alles los in mensen. De 4711 waar Napoleon zich mee overgoot, Kölnisch wasser of Boldoot, zal bij veel mensen associaties oproepen met het geurige zakdoekje van oma. Het hele handtasje rook er naar.

Geur is emotie en laat je springen in de tijd. Laat een dementerende scheepsarbeider de geur van staal en lassen ruiken en hij schiet in zijn geest terug naar de scheepswerf. Een boer met alzheimer pikt de geur van koeienmest en kuilgras er feilloos uit.

Geur is een dimensie die vaak wordt verwaarloosd. We kijken en we luisteren, maar als je ruikt doet je geest veel grilligere dingen dan als je alleen maar naar een schilderij kijkt. Caro liet bezoekers in het Rijksmuseum ruiken aan haar ’Waterlooparfum’ en peilde de reacties. Mensen kijken anders en zien meer details. ,,Ze zagen andere dingen dan mensen die niet aan het parfum hadden geroken.’’

De uitkomst komt in haar promotieonderzoek.

Marcel Proust beschreef het effect van geur op de geest als een van de eersten. Hij doopte een madeleinecakeje in de lindebloesemthee en herinneringen uit zijn jeugd borrelden op. ,,Geur kan je het gevoel geven dat je ergens echt bent. Zelfs dementerende mensen die even niet meer weten wie ze zijn of waar ze zijn, kunnen met geuren worden geactiveerd. Geuren bieden een anker en brengen hen terug naar hun jeugd en hun werk. Ze krijgen weer hun identiteit.’’

Geuroffer

De oorsprong van parfum komt mogelijk van reukoffers aan goden zoals hars wierook en mirre. Die ’per fumum’ (om te roken) aan de goden werden aangeboden. ,,Het was het hoogst mogelijke communicatiemiddel met de goden. In het Oude en Nieuwe Testament wordt er naar verwezen. De geur en rook steeg op, maar je kunt het niet pakken, net als het goddelijke.’’

Alles heeft een geur maar parfums zijn gebundelde intense geurbombardementen. Soms gemaakt van iets vies zoals de stof uit de anusklier van de civetkat die in Chanel No 5 zit.

,,Puur is civet het meest vieze luchtje dat ik ken. Mijn haren gaan recht overeind staan. Het is alsof er iemand heel hard in je oor schreeuwt’’, zegt Caro. Onbewust maakt ze zelf even een ’duftbild’ en beschrijft die geur zoals Patrick Süskind in het Parfum meesterlijk doet. ,,Maar meng je civet met hout en bloemen, dan kan er best een lekkere geur van komen. Het wordt al eeuwen gebruikt als ingrediënt voor parfums.’’

Neus

Het mysterie van geuren ontsluieren. Dat doe je natuurlijk het beste met je neus. Zelf heeft ze een fraai gevormd reukorgaan, maar dat is niet genoeg. ,,Je moet weten hóe je moet ruiken. Met beide neusgaten. Want ieder neusgat ruikt anders. In het ene is een snelle luchtstroom en in het andere een trage luchtstroom. Om de drie uur wisselt dat. Het is toch magisch als je door geur in contact kunt komen met de historie van een schilderij, dat je contact legt met je oorsprong.’’

En dan gaat het om meer dan alleen maar lekker luchtjes. ,,De reuk is er om jou te beschermen. Die waarschuwt je voor van alles, zoals brandlucht. Daar word je niet mee geboren, dat moet je leren. De eerste keer dat er brand is, leggen je hersenen het verband tussen de brand en de geur en de bijbehorende emotie.’’

Maandsalaris

Zelf heeft ze een favoriet geurtje. Niet goedkoop, er kan een maandsalaris op aan een flesje Tabac Blond uit 1919. ,,Als je het ruikt denk je misschien aan je oma want het is een klassieke geur. In die tijd was het hypermodern. De tijd dat vrouwen broeken gingen dragen, hun haar kort knipten en rookten. Er zat ook een lichte tabakstoon in dit parfum. ’’

Gelukkig voor Caro is er een goedkopere heruitgave van het iconische Tabac Blond. Even sprayt ze op haar pols. Ik volg in haar geurspoor door de opbouw van de expositie. Buiten met de neus in de wind ruik ik haar nog. Geuren doen gekke dingen met mensen.