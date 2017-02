Vooral VVD in aanraking met justitie

AMSTERDAM - Politici van de VVD komen vaker in aanraking met justitie dan mensen van andere partijen.

Door onze verslaggever - 22-2-2017, 14:17 (Update 22-2-2017, 14:20)

Dat meldt het tijdschrift Vrij Nederland woensdag op basis van zijn jaarlijkse Politieke Integriteits-Index.

Volgens de index waren er vorig jaar 46 affaires. Het ging onder meer om zestien misdragingen in de vrije tijd, zoals vechtpartijen, en om tien keer laakbaar gedrag, zoals beledigingen via Twitter. Acht keer maakte een politicus misbruik van vertrouwelijke informatie. De VVD is voor het vijfde jaar op rij koploper. Vijftien politici van de partij kwamen in opspraak. Drie VVD’ers werden door een rechter veroordeeld. Verder ging het om vijf D66’ers, vier CDA’ers, drie mensen van de PvdA en één van de PvdA.

Sinds 2008 zijn al 21 VVD’ers veroordeeld door een rechter. Afgelopen jaar kwamen Jos van Rey, Tilman Schreurs en Rolf Zincken daarbij. Ton Hooijmaijers, voormalig gedeputeerde in Noord-Holland, werd definitief veroordeeld door de Hoge Raad.