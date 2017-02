KLM-uitzendkrachten eisen vaste aanstelling

SCHIPHOL - Een petitie met zevenhonderd handtekeningen wordt dinsdagmiddag aan de directie van KLM aangeboden. De uitzendkrachten eisen een vaste aanstelling bij de luchtvaartmaatschappij.

Door Frans van den Berg - 20-2-2017, 20:02 (Update 20-2-2017, 20:03)

De vakbond FNV Luchtvaart neemt dinsdag 35 mensen mee bij de overhandiging op het hoofdkantoor van KLM. Bij KLM werken volgens de vakbond veel mensen met een onzeker contract. „De uitzendkrachten worden niet alleen minder betaald, ze hebben ook te maken met onredelijke regels die voor hun vaste collega’s niet gelden. Zo krijgen ze de tijd niet vergoed die ze kwijt zijn aan noodzakelijke scholing en het aanvragen van hun Schipholpas. Elke zes maanden moeten ze opnieuw een pas aanvragen, hun vaste collega’s maar een keer in de vijf jaar. Bij te laat komen, krijgen ze strafpunten uitgedeeld, ook als het pure overmacht is”, stelt de FNV.

Paul Koopman werkt al zes jaar als flexwerker bij KLM. „Werken bij KLM is echt ontzettend leuk. Maar door dit soort regels voel je je als uitzendkracht nooit een echte KLM’er. Daarom komen we in actie.”

Gaten vullen

FNV-bestuurder Jan van den Brink: „Uitzendkrachten staan op de laagste trede van de arbeidsmarkt: ze moeten de gaten in roosters vullen, doen vaak de minst aantrekkelijke werkzaamheden en hebben de minste rechten. Uitzendkrachten worden maar een deel van de dienst ingezet. Daardoor wordt de werkdruk opgevoerd, voor vast en voor flex. Daarmee kan op den duur een veiligheidsrisico ontstaan.”

KLM wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en kiest daarom voor de goedkoopste uitzendbureaus. Van den Brink: „De problemen die we tegenkomen, spelen bij alle drie de uitzendbureaus die bij KLM actief zijn. KLM is opdrachtgever en verantwoordelijk, want zij stellen de eisen aan de uitzendbureaus. Die race naar beneden is op heel Schiphol gaande. Daar moet een eind aan gemaakt worden.”

Tijdens de acties vorig jaar bij het grondpersoneel, zegde KLM al toe om 200 uitzendkrachten in vaste dienst te nemen, maar dat is volgens de FNV nog niet uitgevoerd.