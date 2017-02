’Ouders Tristan medeschuldig aan schietdrama Ridderhof’

Archieffoto ANP/Sander Koning Het monument bij het winkelcentrum De Ridderhof. Vrijwel elke Alphenaar weet nog wat hij op 9 april 2011 deed.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hebben de ouders van Tristan van der Vlis, die bijna zes jaar geleden in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn zes mensen doodschoot en daarna zelfmoord pleegde, mede schuld aan het bloedblad? Sommige slachtoffers vinden van wel. Op 6 maart behandelt de Haagse rechtbank hun zaak.

Door Nancy Ubert - 20-2-2017, 17:02 (Update 20-2-2017, 17:03)

Vrijwel elke Alphenaar weet nog precies wat hij deed op 9 april 2011. Die dag schoot de 24-jarige Tristan met een idiote grimas op zijn gezicht zijn vuurwapens leeg. Naast zes doden overleefden zestien slachtoffers hun schotwonden en raakten tientallen mensen getraumatiseerd of (ernstig) gedupeerd. Heel Alphen huilde.

Een aantal slachtoffers wil nu de ouders van Tristan aansprakelijk stellen voor de daad van hun zoon. Hun advocaat, Lionel Lalji, denkt dat hij sterk staat. Eerst laat hij de rechtbank een principe uitspraak doen, daarna gaat hij bekend maken hoeveel geld hij wil zien.

Dagschutters

Vader Hans - die samen met Tristan lid was van de Dagschutters Vereniging Nieuwkoop - verklaarde in september 2013 bij de Haagse rechtbank dat hij nooit heeft gemerkt dat het zo slecht ging met zijn zoon. Hij heeft geen actie ondernomen nadat Tristan een wapenvergunning had gekregen. Wel brachten de ouders dit bij de GGD ter sprake.

Uit het onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg kun je een ander scenario destilleren: De ouders moeten hebben geweten dat Tristan ernstig geestesziek was. Zo werd de jongen gedwongen opgenomen vanwege zijn ’flirt’ met de dood. Hij wilde sterven en koesterde een fascinatie voor vuurwapens en voor God. De ouders waren aangesloten bij Ypsilon, een vereniging voor ouders van kinderen die lijden aan schizofrenie. Peter Knijp, advocaat van Tristans ouders: ,,Toch waren ze niet op de hoogte van de plannen van hun zoon, die bij hen woonde. Natuurlijk hadden ze anders gehandeld als ze toen hadden geweten wat we nu weten.’’

Verdriet

Hun ,,onpeilbare verdriet’’ is sinds dat drama nooit geslonken, geeft de raadsman verder aan. ,,Ook zij zijn blijvend beschadigd.’’

Naast de cliënten van Lionel Lalji voert een andere groep slachtoffers een juridisch gevecht. Die club wordt vertegenwoordigd door letselschadespecialist Orlando Kadir en Beer Advocaten. ,,In onze ogen zijn de ouders net zo goed slachtoffer’’, aldus Kadir. ,,Wij vinden dat de nationale politie aansprakelijk is. Tristan had natuurlijk nooit een wapenvergunning mogen krijgen. Eerder werd hij door een klein peloton in uniform van zijn bed gelicht voor een gedwongen opname. En dan geef je zo’n zieke geest toch een wapenvergunning? Er klopt veel niet aan deze geschiedenis. En daarbij wijs ik naar politie en justitie. Die hebben schuld.’’

Aansprakelijk

Kunnen Marieke en Hans van der Vlis aansprakelijk worden gesteld voor de gruweldaad van hun volwassen zoon? Rechtspsycholoog Peter van Koppen vindt het ,,te vroeg’’ hier iets over te zeggen. ,,Of Lalji sterk staat, hangt onder meer af van de bewijzen die hij heeft vergaard. Maar hij heeft een kans. Als een buurman mij vertelt dat hij morgen iemand gaat omleggen, moet ik toch echt de politie op de hoogte stellen. Ik ben strafbaar als ik dat niet doe.’’

Psycholoog en columnist van deze krant René Diekstra noemt het ,,onnodig beschadigend’’ dat de ouders van Tristan verantwoordelijk worden gehouden voor de daad van hun zoon. ,,Ik zie dit juridische gevecht dan ook vooral als een vurige wens van de slachtoffers om nu eindelijk eens een helder en goed onderbouwd antwoord te krijgen op de vraag hoe dit in godsnaam heeft kunnen gebeuren en wie daarin mogelijk welke rol heeft gespeeld. Een terecht verlangen. Om die antwoorden te krijgen, bestaan goede methoden. Zoals psychologische lijkschouwing. Op basis van de uitkomsten van zo’n psychologische autopsie kun je concluderen wie wel terecht kan worden aangesproken.’’ Diekstra is ervan overtuigd dat de ouders niet op dat lijstje staan.