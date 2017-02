Houtingen paaien in Westeinderplas

foto ravon/sanne ploegaert De in de Westeinderplassen gevangen houting.

AALSMEERDERBRUG - De in Nederland ooit uitgestorven houting is bezig met een opmars. De vis wordt in steeds meer wateren aangetroffen en paait nu zelfs in de Westeinderplassen.

Door Frans van den Berg - 20-2-2017, 15:32 (Update 20-2-2017, 15:32)

Dat blijkt uit de laatste vangstgegevens van vissers op de Westeinderplassen en bij de vispassage bij Halfweg. „De houting werd al weer aangetroffen in de Waddenzee, het IJsselmeer, de grote rivieren en enkele kleinere wateren. Maar nu heeft een visser voor het eerst mannelijke en vrouwelijk houtingen aangetroffen die paairijp waren. Er werden zowel...