Stortvloed steunkaarten krant voor directie

AMSTERDAM - Ruim tweeduizend ansichtkaarten van lezers van deze krant en andere titels van Holland Media Combinatie zijn vrijdag aangeboden aan de directie. De lezers steunen de journalisten van deze krant in hun streven de journalistieke slagkracht in de regio op peil te houden.

Door Roel van Leeuwen - 17-2-2017, 13:49 (Update 17-2-2017, 13:59)

Ansichtkaarten ’barstensvol aanhankelijkheid van onze lezers’, zo vertelde Jaap Timmers van het actiecomité ’Dit is mijn krant’ tijdens de overhandiging van de kaarten aan de directie.

Het actiecomité voert onder de hoede van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) publieksvriendelijke acties. Deze zijn gericht tegen de plannen van de directie van Holland Media Combinatie om de redactie in te krimpen met 45 banen. Ofwel een kwart van het totaal aantal journalisten dat bij de regionale dagbladen werkt.

Op een oproep van het actiecomité om ansichtkaarten op te sturen, werd massaal gereageerd door de lezers. Timmers: ,,De stortvloed van lieve berichten en uitingen van aansporingen om te knokken voor de regionale journalistiek heeft ons overrompeld.’’

Ook de twee directeuren - Ferdy Demmers en Gert-Jan Oelderik - waren zichtbaar onder de indruk. ,,We waarderen dit initatief absoluut. We zijn positief verrast dat hetgeen wat wij doen zo leeft’’, aldus Demmers. Die benadrukte dat niet alleen lezers en burgemeesters - die ook de afgelopen maanden massaal hun steun hebben betuigd - de regionalistiek belangrijk vinden.

,,Dat vinden wij zeker ook. Helaas ontkomen we er vanwege de veranderende marktomstandigheden niet aan, in te moeten grijpen op de redactie.’’ De redactie, gesteund door de NVJ, bestrijdt dat er zo hard moet worden ingegrepen en vrezen voor de toekomst van de krant.

Omringd door de duizenden kaarten stelde Oelderik dat er moet worden gezocht naar een goede oplossing om een kwalitatief goede regionale journalistiek te laten voortbestaan. ,,Als we allemaal zoeken naar een oplossing dan hoop ik dat we die samen zullen vinden. We hebben een gemeenschappelijk doel.’’

Thomas Bruning noemde de stortvloed aan ansichtkaarten een heel sterk beeld van waar de regionale journalistiek om gaat. ,,Het gaat om de verbinding met de lezers. Die laten in hele grote getalen zien hoe belangrijk die krant en die titels voor de regio zijn en waarom we de kwaliteit op niveau moeten houden. De lezers zeggen: wij houden van de krant en we willen hem houden met de journalisten die er bij horen.’’