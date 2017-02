Taxironselaar op Schiphol aangehouden

SCHIPHOL - Een 37-jarige taxichauffeur is donderdag aangehouden op Schiphol. De man staat bekend als een taxironselaar. Hij had een verbod om op een aantal locaties op Schiphol te zijn.

Sinds begin februari is het verboden om in en rond de terminal op Schiphol taxidiensten aan te bieden. Het verbod is ingesteld om overlast door de ronselaars tegen te gaan.

Tegen de 37-jarige man is proces-verbaal opgemaakt. Hij moet zich voor de rechter verantwoorden, aldus de marechaussee.