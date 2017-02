’We zijn dol op leugens’

Oorlog, yes! De Eerste Wereldoorlog kende ook een papieren front. WOI was een propaganda-oorlog. De Britten excelleerden erin en stookten de vaderlandsliefde en daarmee de vechtlust hoog op. Hitler keek bij hen de kunst af.

Door Leonie Groen - 17-2-2017, 6:30 (Update 17-2-2017, 6:30)

De Eerste Wereldoorlog was niet alleen de oorlog van het luchtduel, de loopgraven, het prikkeldraad, het gifgas, de mitrailleur en de tank. Het was ook de oorlog van de tekenpen. Dat laatste wapen was krachtig, zo blijkt uit het nieuwste boek van historicus Paul Moeyes uit Oudkarspel,...