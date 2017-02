Zuiderzeemuseum scoort bij Goed Geld Gala

Het Zuiderzeemuseum

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum is flink in de prijzen gevallen tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij. Het museum krijgt ruim 1,2 miljoen euro, onder meer voor ’Zuiderzeelicht’.

Door Roel van Leeuwen - 16-2-2017, 19:00 (Update 16-2-2017, 19:00)

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is vooral in de zomermaanden voor veel mensen een dagje uit. Dat wil het museum veranderen met Zuiderzeelicht. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement tijdens de kerstvakantie. Het boek Sagen en Legenden rond de Zuiderzee uit 1932 vormt de basis.

In elke editie staat één historische vertelling centraal en wordt een schrijver uitgenodigd om het verhaal toegankelijk en geschikt te maken voor het publiek.

Arthur Japin

Arthur Japin gaat in de eerste editie het verhaal ’Het vrouwtje van Stavoren’ bewerken. Voor Zuiderzeelicht ontvangt het museum 580.000 euro. Daarnaast ontvangt het museum nog 663.494 euro.

De inkomsten van de BankGiro loterij bedroegen in 2016 133,9 miljoen euro. Hiervan geeft de loterij vijftig procent, dus 66,9 miljoen euro, aan organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland.

Sinds 2012 kunnen deelnemers aan de loterij ook zelf aangeven voor welke organisatie zij willen meespelen. De opbrengst van deze loten gaat naar culturele organisaties die door de deelnemer zijn gekozen.

Het Concertgebouw in Amsterdam viel met ruim 1,4 miljoen euro ook flink in de prijzen. Het Rijksmuseum kan 963.371 euro tegmoet zien en het Gemeentemuseum in Den Haag krijgt ruim zeven ton.

De Museumstroom Hoorn-Medmblik mag 216.017 euro tegemoet zien van de BankGiro Loterij.