Het beest in Martin Kok

AMSTERDAM - Hij was de ’boodschappenjongen’ van Heinekenontvoerders Willem Holleeder en Cor van Hout. Martin Kok die in december vorig jaar bij club Boccaccio in Laren werd ’omgelegd’ stond niet hoog op de misdaadladder. Ook al had hij het bloed aan zijn handen van twee mannen die hij had vermoord. Morgen verschijnt zijn biografie: Kokkie.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 16-2-2017, 17:00 (Update 16-2-2017, 17:00)

Crimesite schrijver Timo van der Eng volgde Kokkie, zoals deze bekend stond in de onderwereld, al tijden. Hij heeft de laatste foto van Martin en laat hem...